Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

Українська гривня дещо зміцнилася щодо долара США.

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Курс валют в Україні на 6 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 6 серпня

На скільки подорожчав євро

Як змінився курс польського злотого

На четвер, 6 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар незначно подешевшав, тоді як євро та польський злотий зросли в ціні порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 6 серпня встановлено на рівні 44,69 грн/дол. Напередодні, 5 серпня, американська валюта коштувала 44,75 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 6 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс євро на 6 серпня становить 51,63 грн/євро. Для порівняння, 5 серпня він був на рівні 51,54 грн/євро. Таким чином, європейська валюта подорожчала приблизно на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,75 грн/дол., а до євро - 51,69/51,72 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 6 серпня встановлено на рівні 11,99 грн/злотий.Попереднього дня він становив 11,97 грн/злотий, тому польська валюта подорожчала приблизно на 2 копійки.

Яким буде курс долара та євро в серпні - прогноз експерта

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин спрогнозував у коментарі ТСН.ua, що у серпні курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 45-46 грн, а курс євро - 50,5-52 грн. За словами експерта, після підвищення облікової ставки Національним банком гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак ризики її подальшого послаблення залишаються.

"Рівень 45 грн/долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом переходу до нової реальності: 45-46 грн за долар", - зазначив Шевчишин.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас аналітик попередив, що продовження блокади українських портів може скоротити валютні надходження до країни та посилити тиск на гривню. За такого сценарію курс долара на міжбанку може наблизитися до 46 грн, а готівковий курс буде приблизно на 15-20 копійок вищим.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий заявив, що курс долара в серпні може перевищити 45 гривень. Він підкреслив, що сезонне пожвавлення попиту на валюту спричинить додатковий короткостроковий тиск на курс.

Клієнт ПриватБанку повідомив про інцидент, під час якого банкомат прийняв готівку, але не зарахував кошти на картковий рахунок. Він зауважив, що під час операції банкомат видав лише чек.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 серпня. Офіційний курс долара становив 44,75 грн, а євро - 51,54 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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