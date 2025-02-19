'Зеленського підтримує 4% українців': Трамп видав цинічну заяву про переговори

Президент США натякає на те, що Україні треба буде провести вибори, перш ніж сідати за стіл переговорів.

https://glavred.net/politics/zelenskogo-podderzhivaet-4-ukraincev-tramp-vydal-cinichnoe-zayavlenie-o-peregovorah-10640762.html Посилання скопійоване

Трамп хоче, щоб Україна провела вибори / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Про це він сказав на пресконференції у Мар-а-Лаго.

Трамп також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

"Якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, що вже давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація", - заявив Трамп.

відео дня

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії - останні новини

Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком уперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією і США в Саудівській Аравії відбудуться без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія висувала вимоги про скорочення ЗСУ, визнання окупації та встановлення проросійського уряду, але Україна не поступилася.

Як повідомляв Главред, у Туреччині 18 лютого Зеленський підкреслив, що рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Візит української делегації в Ер-Ріяд перенесли на 10 березня.

Водночас Ердоган заявив, що Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред