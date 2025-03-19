У Білому домі розповіли про 'фантастичну розмову' Трампа із Зеленським

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

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У США прокоментували переговори Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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У Білому домі заявили про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським

Президент України неодноразово подякував США і Трампу за підтримку

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели "фантастичну телефонну розмову", йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо і радника Трампа з нацбезпеки Майка Волтца.

"Президент Зеленський подякував президенту Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Зустріч високопосадовців обох країн значно допомогла в просуванні до припинення війни", - ідеться в повідомленні на сайті Білого дому.

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Зазначається, що Зеленський подякував за підтримку Сполучених Штатів, особливо за надання Україні ракет Javelin, які президент Трамп першим надав, і за його зусилля з досягнення миру.

"Лідери погодилися, що Україна й Америка продовжать працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни, і що під керівництвом президента Трампа може бути досягнутий міцний мир", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з Володимиром Путіним і про ключові обговорювані питання.

"Вони розглянули ситуацію в Курську (у Курській області, - ред.) і домовилися про тісний обмін інформацією між своїми оборонними штабами в міру розвитку ситуації на полі бою", - уточнюється в повідомленні.

Два лідери також домовилися про часткове припинення вогню у сфері енергетики, а технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню на Чорне море на шляху до повного припинення вогню, що може стати першим кроком до повного припинення війни і забезпечення безпеки.

"Президенти доручили своїм командам рухатися вперед із технічними питаннями, пов'язаними з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Президенти доручили своїм радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше. Президенти наголосили, що на подальших зустрічах команди можуть домовитися щодо всіх необхідних аспектів просування до міцного миру і безпеки", - сказано в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом. Президенти обговорили часткове припинення вогню і удари по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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