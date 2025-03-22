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Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною

Альона Вороніна
22 березня 2025, 09:15
936
Президент США зазначив, що і Україна, і Росія "дуже стараються". За його словами, Путін не відхиляв пропозицію про 30-денне припинення вогню.
Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною
Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Основні тези Трампа:

  • Поки що США не встановлювали Путіну дедлайн для погодження припинення вогню
  • Проте такий крайній термін може бути встановлено
  • Путін не відхиляв пропозицію про 30-денне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп поки що не встановлював російському диктатору Володимиру Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною. Проте такий дедлайн може бути встановлено.

Про це Трамп заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, повідомляє NBC News.

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У той же час американський президент висловив упевненість, що домовленості все-таки буде досягнуто.

"Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один", – відповів він на запитання щодо дедлайну.

Трамп зазначив: "Вони (Україна і Росія – ред.) зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро".

Також він заперечив твердження, що під час нещодавньої телефонної розмови Путін відхилив пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню на усьому театрі воєнних дій між Україною і Росією, яка вже раніше буде погоджена з Україною. За словами американського президента, російський диктатор "нічого не відхиляв". При цьому Трамп додав, що щодо РФ діють "дуже багато санкцій, мабуть, у них більше санкцій, ніж у будь-кого".

Незважаючи на те, що Путін ще не погодився на пропозицію щодо припинення вогню, Трамп 21 березня у Білому домі висловив упевненість, що війна Росії проти України неминуче закінчиться.

"У нас було кілька хороших розмов, і, можливо, ми зможемо якомога швидше припинити марш смерті", – сказав Трамп під час розмови з журналістами.

Переговори України, США і РФ щодо припинення вогню – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів у Джидді. У неділю, 23 березня, у місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Також раніше в Держдепі зробили серйозну заяву і зазначили, що Київ і Москва "на відстані кроку" до миру. США активно просувають мирні переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть наблизити припинення вогню – він озвучив очікування України. Україна підтримує США у бажанні розширити ініціативу з припинення вогню.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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