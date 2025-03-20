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Трамп зацікавився станцією: Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 00:34
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Запорізьку АЕС можна відновити, але росіяни ускладнили завдання підривом Каховської дамби.
Зеленський, Запорізька АЕС
Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Україна не погоджуватиметься на передачу Росії Запорізької АЕС. Вона потрібна не тільки українцям, а й для Європи. Під російською окупацією ця атомна станція працювати не буде, але її можна відновити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Він додав, що досі не було переговорів про передачу атомної станції під контроль України.

"Ніякої стадії немає. Якби були переговори, я б вам би сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці", - заявив Зеленський.

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Росіяни створили величезну проблему підривом Каховської дамби. Без великої кількості води ця АЕС не буде працювати. Робота цієї станції буде безпечнішою, якщо туди зайдуть українські фахівці.

"Знаєте, ну це зовсім не правильно. Тому просто віддати станцію комусь, комусь, це кому? А якщо це станція, і ми хочемо, щоб вона працювала, щоб це було безпечно, українці повинні до неї зайти. Не тільки тому, що це наше, і це наша земля, і це наша станція. А просто навіть через те, що тимчасово - треба, щоб станція відновлювалася і технічно була безпечна для всього світу. Ось для цього", - заявив Зеленський.

Трамп зацікавився станцією: Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС
Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Також Зеленський акцентував на тому, що безпечною робота не буде, якщо за метр від станції буде все окуповано росіянами.

"Тому що це неможливо. Це означає, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну тобто, це все не серйозно. Зараз це поки що загальні речі. Із президентом (Трампом - ред.) почали про це говорити. Усі початки розмов, коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що все це позитивні кроки. Я не впевнений, що ми отримаємо швидко результат, але я впевнений, що це позитивні кроки", - резюмував Зеленський.

Трамп зацікавлений у ЗАЕС

Зеленський додав, що президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість Запорізькою АЕС і цікавився можливою участю Америки в її відновленні.

"Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей", - сказав Зеленський.

Україна була б готова приймати інвестиції у відновлення та модернізацію цієї АЕС.

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