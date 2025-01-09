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Трамп може нарватися на відповідь: прогноз торговельної війни США з Канадою та ЄС

Олексій Тесля
9 січня 2025, 04:30
157
Канада і Європа можуть дзеркально відповісти США, не виключає Олександр Палій.
Палий
/ Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

Важливо:

  • Трамп може посваритися з Європою і Канадою
  • Канада і Європа можуть дзеркально відповісти США

В умовах наростання у світі турбулентності та активізації недружніх до США режимів, для нової вашингтонської адміністрації посваритися зі своїми союзниками було б повним божевіллям, заявив політичний аналітик Олександр Палій.

"Якщо Трамп посвариться з Європою, на США чекає економічна криза. Американці проголосували за Трампа, сподіваючись, що він розв'яже проблему "дорогих яєць" і знизить ціни на харчові продукти, але його дії скоріше призведуть до зворотного", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Водночас експерт не виключив, що в разі конфронтації з боку Вашингтона, Канада і Європа можуть дзеркально відповісти США.

"Якщо, наприклад, образиться Канада і припинить постачання канадської нафти в США (а вона туди чимало експортує), уявіть, що почнеться в Штатах. Також і Європа є колосальним ринком, де американці мають унікальні можливості. Тому якщо почнуться торгові війни, американці побачать, що яйця не те що ще не подешевшали, а навіть стали дорожчими", - додав Палій.

Раніше експерт спрогнозував нову стратегію Трампа. У США можуть стимулювати учасників ринку, що і планує робити адміністрація Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше експерт розкрив несподівану мету Трампа. Фактично Дональд Трамп уже позначив свої бажання, підкреслив Олександр Палій.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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