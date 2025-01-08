'Махнути рукою на Україну': несподіваний прогноз щодо зустрічі Трампа з Путіним

Україні варто побоюватися зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським, вважає Андрій Золотарьов.

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Україні варто побоюватися зустрічі Трампа і Путіна

Київ може опинитися поставленим перед фактами

Найімовірніше, спочатку обраний президентом США Дональд Трамп зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним, після чого може відбутися його зустріч із Володимиром Зеленським, заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Американці завжди діють, згідно з протоколом, а імпровізація - це не їхній стиль. Тільки тоді, можливо, буде підготовлена зустріч Трампа з Путіним, і їй передуватиме дуже серйозна робота. А поки всього цього немає, ми можемо тільки гадати про те, чого чекати від подібної зустрічі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Водночас співрозмовник попередив про те, що Україні варто побоюватися зустрічі Трампа і Путіна до зустрічі із Зеленським.

"Ризик полягає в тому, що нашій країні просто можуть показати начерк певних домовленостей. Безумовно, красиво звучить фраза "нічого про Україну без України", але, на жаль, реальна політика дещо інша. Ми можемо опинитися поставленими перед фактами, які можуть бути важкоперетравлюваними для українців", - пояснює він.

Золотарьов констатує, що момент, коли Київ міг бути за столом переговорів, згаяно, а тепер більше шансів, що "ми опинимося на столі".

"Головне - не опинитися розмінною монетою в глобальному геополітичному торзі між Трампом і Путіним. У торзі між Трампом і Путіним ітиметься не про квадратні кілометри української території - Путін претендуватиме на те, щоб усі пострадянські країни входили в зону російського впливу, а там і до Європи рукою подати. Для США це буде геополітичною поразкою важчою за своїми наслідками, ніж вихід з Афганістану. Зрозуміло, що Трамп хоче "make America great again" і розв'язувати насамперед американські проблеми, але просто розвернутися і махнути рукою на Україну він теж не може", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що в переговорах України і РФ посередником може стати Китай. Ідею Дональда Трампа щодо залучення Китаю в Білому домі не вважають божевільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення - продовжувати війну чи вести переговори про мир. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше глава ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України, повідомляв Главред.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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