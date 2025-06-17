Може наступати: Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу

Головною метою Росії є показати неефективність такої структури як НАТО.

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Перед вторгненням у європейські країни РФ вдаватиметься до інших методів війни / Колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Що сказав Горбач:

Загроза нападу Росії на країни Європи існує

Не усі країни готові відвести свої війська

Росія почне діяти проти західних країн методами гібридної війни

Офіційні особи країни-агресорки Росії неодноразово заявляли про нібито готовність напасти на європейські країни. В нинішній ситуації прямого військового наступу й справді не можна виключати.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. за його словами, армія РФ може атакувати навіть окремий локальний напрямок, але для цього є низка передумов.

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"Якщо Росія, не дай Боже, досягне військових успіхів в Україні, вона зможе диктувати свої умови вже в політико-дипломатичній площині. І вона вже намагається це робити - зокрема, повторюючи свої старі вимоги ультиматуму від 2021 року до НАТО та Сполучених Штатів: "Забирайтеся зі Східної Європи, відкотіть НАТО до кордонів 1997 року" і так далі", - пояснив він.

Хоча деякі західні країни можуть вважати це не такою великою проблемою - умовно відвести війська десь ближче до німецького кордону. Але для Польщі, країн Балтії чи Румунії це абсолютно неприйнятно.

Дивіться відео про сценарії нападу РФ на НАТО:

"Ці країни, безперечно, мовчати не будуть. А це, у свою чергу, створить розбрат і напругу всередині самого Альянсу. А саме цього і домагається Росія – показати нібито неефективність Заходу", - додав Горбач.

Тому Росія спочатку буде діяти політико-дипломатичними засобами та методами гібридної війни. Якщо вони виявляться неефективними, то діло може дійти і до наступу.

Загроза нападу Росії на Європу - останні новини

Раніше, як писав Главред, журналіст Олександр Сотник розповів, що Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова.

Напередодні український військовослужбовець попереджав, що для країн Європейського Союзу існує реальна загроза зі сторони країни-агресорки Росії, яка вже за кілька років може бути готовою до повноцінного збройного наступу.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявляв, що у випадку нападу країни-агресорки Росії на країну, її жителі будуть готові взяти в руки зброю, щоб захищати свою честь.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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