Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Може наступати: Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу

Анна Косик
17 червня 2025, 11:13
48
Головною метою Росії є показати неефективність такої структури як НАТО.
войска НАТО, Путин
Перед вторгненням у європейські країни РФ вдаватиметься до інших методів війни / Колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Що сказав Горбач:

  • Загроза нападу Росії на країни Європи існує
  • Не усі країни готові відвести свої війська
  • Росія почне діяти проти західних країн методами гібридної війни

Офіційні особи країни-агресорки Росії неодноразово заявляли про нібито готовність напасти на європейські країни. В нинішній ситуації прямого військового наступу й справді не можна виключати.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. за його словами, армія РФ може атакувати навіть окремий локальний напрямок, але для цього є низка передумов.

відео дня

"Якщо Росія, не дай Боже, досягне військових успіхів в Україні, вона зможе диктувати свої умови вже в політико-дипломатичній площині. І вона вже намагається це робити - зокрема, повторюючи свої старі вимоги ультиматуму від 2021 року до НАТО та Сполучених Штатів: "Забирайтеся зі Східної Європи, відкотіть НАТО до кордонів 1997 року" і так далі", - пояснив він.

Хоча деякі західні країни можуть вважати це не такою великою проблемою - умовно відвести війська десь ближче до німецького кордону. Але для Польщі, країн Балтії чи Румунії це абсолютно неприйнятно.

Дивіться відео про сценарії нападу РФ на НАТО:

"Ці країни, безперечно, мовчати не будуть. А це, у свою чергу, створить розбрат і напругу всередині самого Альянсу. А саме цього і домагається Росія – показати нібито неефективність Заходу", - додав Горбач.

Тому Росія спочатку буде діяти політико-дипломатичними засобами та методами гібридної війни. Якщо вони виявляться неефективними, то діло може дійти і до наступу.

Загроза нападу Росії на Європу - останні новини

Раніше, як писав Главред, журналіст Олександр Сотник розповів, що Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова.

Напередодні український військовослужбовець попереджав, що для країн Європейського Союзу існує реальна загроза зі сторони країни-агресорки Росії, яка вже за кілька років може бути готовою до повноцінного збройного наступу.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявляв, що у випадку нападу країни-агресорки Росії на країну, її жителі будуть готові взяти в руки зброю, щоб захищати свою честь.

Читайте також:

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Европа вторгнення Росії Володимир Горбач
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

12:22Війна
Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальне

Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальне

11:50Погляди
На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка

На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка

11:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Останні новини

12:46

"Пекельні санкції": експерт пояснив, як Захід може "задушити" економіку РФ

12:22

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

12:16

Трамп достроково поїхав із G7 і "наїхав" на Макрона: що відомо

12:02

Чому кактус не росте: головні причини та поради для порятунку

12:01

Розширення коридору: названо 2 важливі точки, які РФ обрала для наступу

Росії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - ГорбачРосії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - Горбач
11:54

Ціна впала більш як на 40%: в Україні став доступніший сезонний овоч

11:50

Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальнеПогляд

11:45

Чи чекає на українців податок на продаж особистих речей: у ВР сказали, до чого готуватися

11:13

Може наступати: Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу

Реклама
11:09

Гороскоп Таро на завтра 18 червня: Овнам - болюча правда, Левам - перевірка стосунків

11:06

На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінкаФото

10:54

Майже 500 ракет та БпЛА: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

10:49

"Спекуляції на валютному ринку": українців попередили про різкі стрибки курсу

10:40

"У під'їзді, який склався": шеф Ярославський розповів про біду

10:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

10:23

РФ вдарила по Києву ракетою з касетними боєприпасамиФотоВідео

10:09

"Дорого обходяться": Трамп назвав реальну причину відкладення санкції проти РФ

09:55

Україні загрожує серйозний дефіцит: названо причину різкого подорожчання хліба

09:44

Ракетний удар по Україні: РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракетиФотоВідео

09:18

175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червняФото

Реклама
09:17

Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

08:53

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:42

"Позиція зрозуміла": команда Данилка прокоментувала скандал навколо артиста

08:22

Склади спустошені: в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків

08:12

Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по КиєвуФотоВідео

07:54

"Чиїх дітей захищають інші татусі": Марічка Падалко зробила публічну заяву

07:40

Атака дронів на Одесу: виникли пожежі, є руйнування та постраждаліФото

07:10

Який об’єкт прихований на малюнку: тільки "генії головоломок" вгадають за 7 секунд

06:28

Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталіВідео

05:35

Чому не можна казати слово "поробка": вчителька закликала уникати помилкиВідео

05:04

Гороскоп на завтра 18 червня: Скорпіонам - фінансова вигода, Водоліям - проблеми

04:30

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію ЗаходуВідео

04:05

Знають одиниці: вчені розкрили, якою стороною правильно вішати туалетний папірВідео

03:48

"Обмін" українських дітей на росіян: в ООН зробили першу заяву

03:43

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

02:35

Путін може почати нове "СВО" в Європі: з'явився несподіваний прогнозВідео

01:35

РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

01:30

"Найулюбленіший хлопець": Меган Маркл показала рідкісні кадри з принцом Гаррі та дітьми

01:07

Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

00:25

"Дуже сумно": дружина Брюса Вілліса показала нове фото хворого актора

Реклама
00:22

Масована атака "Шахедів" на Київ: лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

16 червня, понеділок
23:56

13 "добрих" дронів зупинили завод у РФ: деталі інциденту з "Невинномиським Азотом"

23:11

"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко заговорила про смерть

23:06

Вони приїхали на лікування з Одеси: в Ізраїлі загинула ціла українська родина

23:04

Його пісні слухав весь СРСР, а зник у 30: що приховує історія ІвасюкаВідео

21:58

Окупанти знову вдарили по мирному населенню: нові подробиці з Куп’янська

21:46

Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄСВідео

21:44

Комбат Ширшин, який розкритикував Курську операцію, розкрив висновок службової перевірки

21:29

Помідори будуть більшими та швидше дозріватимуть, якщо виконати одне завданняВідео

21:19

Діва Монро розповіла про особисте життя та біологічну спорідненість із сином подруги

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти