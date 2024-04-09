Термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні - розслідування WSJ

Існує тіньовий ланцюжок поставок обладнання Starlink, який забезпечує закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Термінали Starlink допомагають російським бойовикам в Україні / Колаж: Главред, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

Російські окупаційні війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску. Це підірвало перевагу Збройних сил на полі бою, оскільки Starlink серед іншого дає можливість керувати дронами та іншими передовими технологіями, які стали важливою частиною сучасної війни.

Як пише видання The Wall Street Journal, у компанії SpaceX є можливість обмежити доступ до Starlink за допомогою геозони, роблячи послугу недоступною в певних країнах і місцях, а також за допомогою можливості деактивувати окремі пристрої.

Росія та Китай не дозволяють використовувати технологію Starlink, оскільки це може підірвати державний контроль над інформацією, а також через загальні підозри щодо технологій США.

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Ілон Маск заявив, що, наскільки йому відомо, жодних терміналів не продавали прямо або побічно в Росію та що термінали не працюватимуть у країні-агресорі РФ.

Однак розслідування журналу показало, що існує тіньовий ланцюжок поставок обладнання Starlink, який забезпечує закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Багато з цих кінцевих користувачів підключаються до супутників, використовуючи функцію роумінгу Starlink, після того як дилери реєструють обладнання в країнах, де Starlink дозволено.

"У Росії посередники купують обладнання, іноді на eBay, у США та інших країнах, зокрема на чорному ринку в Центральній Азії, Дубаї або Південно-Східній Азії, а потім переправляють його контрабандою в Росію", - пише видання.

Зазначається, що російські волонтери відкрито хваляться в соціальних мережах поставками терміналів у російські війська.

Кремль не відповів на прохання про коментарі, зазначає WSJ.

Українські чиновники заявили, що вони зв'язалися зі SpaceX з приводу використання російськими силами терміналів Starlink в Україні та що вони разом працюють над рішенням. У березні регулятор телекомунікацій України опублікував постанову, згідно з якою лише термінали Starlink, зареєстровані владою в Києві, працюватимуть на окупованих територіях або навколо лінії фронту. Але поки що незрозуміло, коли ці нові правила наберуть чинності та як вони будуть забезпечуватися.

Ні SpaceX, ні Маск не відповідають на запити про коментарі, додає журнал.

The Wall Street Journal пише, що російським окупантам часто не вистачало необхідного обладнання для зв'язку зі своїми командирами. Накази, які передавалися за допомогою рацій, глушилися або перехоплювалися Україною, що робило солдатів РФ легкою мішенню на полі бою. Країна-агресор спробувала впровадити власні нові пристрої, які були запущені у виробництво тільки до початку вторгнення. Але у компанії були проблеми з їхнім розгортанням у необхідному масштабі, а також тривали технічні збої.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, Росія близько року працювала над тим, щоб використовувати Starlink на фронті. Окупанти почали широко використовувати термінали на початку цього року, після того як з'ясували, як реєструвати пристрої в інших країнах.

Якщо шукати термінали Starlink у російській пошуковій системі Яндекс.ру, то можна знайти численних дилерів, які продають обладнання онлайн покупцям у Москві та за межами російської столиці. Вони обіцяють "перевірену роботу" на окупованих територіях Криму, Луганська, Донецька та Херсонщини зі щомісячною оплатою від 100 доларів. Дилери відмовилася розмовляти з журналістами.

Зазначається також, що на фронт в Україні російським солдатам термінали Starlink передають волонтерські групи.

Що таке Starlink? Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія. У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб. З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Використання Starlink на фронті в Україні

У лютому 2024 року видання Defense One повідомило, що українські війська вперше виявили використання Росією десятки Starlink кілька місяців тому, а друге джерело підтвердило це і додало, що використання терміналів зростає.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі підтвердив використання росіянами Starlink на захоплених територіях України.

У ГУР також заявили, що країна-агресор закуповує термінали Starlink в арабських країнах.

Ілон Маск інформацію спробував спростувати, відповівши, що "жоден Starlink Росії прямо або побічно не продавався".

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