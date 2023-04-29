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"Танки і літаки даватимуть швидше": нардеп пояснив важливість резолюції США щодо перемоги України

Альона Вороніна
29 квітня 2023, 01:35
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Прийнята резолюція є політичним зобов’язанням Конгресу США підтримувати політику адміністрації Білого дому, спрямовану на досягнення Україною перемоги у війні.
Танк, Богдан Яременко, флаг США
Нардеп пояснив важливість резолюції США щодо перемоги України/ Вікіпедія, Главред, УНІАН

У Сполучених Штатах на днях представили двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". Такий документ є політичним зобов’язанням американського Конгресу підтримувати ту політику адміністрації Білого дому, яка буде спрямована на досягнення конкретного результату – перемоги України у війні.

Значення цього документу для України пояснив народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що виконавча гілка влади в США визначатиме, як саме реалізувати ці зобов’язання.

"Так, у Конгресу і уряду США можуть бути різні погляди на те, що першочергово потрібно, скільки потрібно, але це означає, що Конгрес і Білий дім співпрацюватимуть, бо аналогічна політика декларується і органами виконавчої влади, і президентом США, і міністрами США", – зазначає Яременко.

відео дня

Він наголосив, що такий документ означає, що Україні можуть швидше надавати необхідну техніку та озброєння.

"Це свідчить про існування єдності, а це означає високу вірогідність, що у разі досягнення у США конкретних кроків вони швидко реалізовуватимуть їх на користь України. Тобто швидко знаходитимуть гроші, танки, літаки чи те, про що ми домовимось зі США і з чим США погодяться", – пояснив нардеп.

Дивіться відео про те, що нардеп і дипломат Богдан Яременко розповів інтервʼю Главреду про те, що на практиці означає резолюція конгресменів США щодо перемоги України:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України у війні з РФ. У документі наголошується, що Палата представників США:

  • підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ, – ред.) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
  • вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Раніше у Міністерстві оборони США заявили, що танки М1 Abrams планують передати Збройним силам України до кінця 2023 року. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, незабаром Сполучені Штати планують доставити до Німеччини танки Abrams для навчання українських військових. Вони будуть дещо відрізнятися від основних, які призначені для використання безпосередньо на фронті.

Також раніше головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі зазначав, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. ЗСУ продовжують готуватися до потужного контрнаступу.

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