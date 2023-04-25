ЗСУ отримають бойові танки М1 Abrams до кінця року - Пентагон

Спочатку США передадуть до Німеччини танки для тренувань, а потім модернізовані версії для бойових дій поїдуть в Україну.

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Патрік Райдер назвав терміни передачі танків Abrams для ЗСУ / Фото: армія США, скріншот

У Міністерстві оборони США заявили, що танки М1 Abrams планують передати Збройним силам України до кінця 2023 року. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу.

За його словами, незабаром Сполучені Штати планують доставити до Німеччини танки Abrams для навчання українських військових. Вони будуть дещо відрізнятися від основних, які призначені для використання безпосередньо на фронті.

"Ці танки (які будуть відправлені до Німеччини, – ред.) будуть призначатися лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", – сказав Райдер.

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Навчальні танки візьмуть не із запасів армії Сполучених Штатів, а з інших місць зберігання. Це дозволить швидше їх підготувати і доставити на місце призначення.

Танки, які українські військові будуть застосовувати на фронті, будуть оснащуватися відповідно до специфіки бойових дій в Україні.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалили рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим та Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Міністерство оборони США уклало контракт з виробником військової техніки General Dynamics Land Systems на виготовлення танків Abrams. Виготовлена бронетехніка буде передана Збройним силам України. Фіксована сума контракту становить 27,1 млн доларів.

У квітні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.



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