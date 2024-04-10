Суд у ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Авена і Фрідмана

Суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Про це пише портал "Економічна правда" з посиланням на судове рішення.
Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санкційного списку.
"Генеральний суд скасував занесення Петра Авена і Міхала Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", - йдеться в документах.
Крім того, судді не побачили в наданих євробюрократами доказах підтримки Авеном і Фрідманом російського диктатора Путіна та його оточення або ж отримання ними вигоди від осіб, які відповідальні за агресію проти України.
Апеляція на це рішення може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.
Авен і Фрідман переїхали з Росії до Британії. З 28 лютого 2022 року обидва перебували під санкціями Євросоюзу - за ймовірний зв'язок з адміністрацією російського правителя. Згодом обмежувальні заходи проти них запровадили Велика Британія та США.
Хто такий Михайло Фрідман?
Михайло Фрідман - російський підприємець, мільярдер, співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". До 1 березня 2022 року був членом ради директорів Альфа-банку, повідомляє "Вікіпедія".
У липні 2023 року Фрідман потрапив під українські санкції. Також Фрідман перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.
Санкції проти РФ - останні новини
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних із Російською Федерацією. Президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ і одного українця - колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, зокрема й тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
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