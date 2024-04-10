Суд у ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Авена і Фрідмана

Суд ЄС задовольнив позов російських олігархів Авена і Фрідмана щодо скасування санкцій, запроваджених проти них на період із лютого 2022-го до березня 2023-го.

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Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів Авена і Фрідмана до санкційного списку/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, "Вікіпедія", УНІАН

Суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Про це пише портал "Економічна правда" з посиланням на судове рішення.

Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санкційного списку.

"Генеральний суд скасував занесення Петра Авена і Міхала Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", - йдеться в документах.

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Крім того, судді не побачили в наданих євробюрократами доказах підтримки Авеном і Фрідманом російського диктатора Путіна та його оточення або ж отримання ними вигоди від осіб, які відповідальні за агресію проти України.

Апеляція на це рішення може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

Авен і Фрідман переїхали з Росії до Британії. З 28 лютого 2022 року обидва перебували під санкціями Євросоюзу - за ймовірний зв'язок з адміністрацією російського правителя. Згодом обмежувальні заходи проти них запровадили Велика Британія та США.

Хто такий Михайло Фрідман? Михайло Фрідман - російський підприємець, мільярдер, співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". До 1 березня 2022 року був членом ради директорів Альфа-банку, повідомляє "Вікіпедія". У липні 2023 року Фрідман потрапив під українські санкції. Також Фрідман перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.

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Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, зокрема й тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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