У Зеленського висунули звинувачення: Європа не хоче забороняти РФ обходити санкції

Багато західних компаній продовжують працювати в Росії і платять там податки, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Європа не хоче зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції.

Як підкреслив він в ефірі каналу Freedom, багато західних компаній продовжують працювати в Росії і платять там податки до державного бюджету, звідки гроші вже йдуть на фінансування війни проти України.

Представник ОП вважає, що за два роки можна було б усе зробити для того, щоб заборонити Кремлю обходити санкції, але Європа не хоче цього.

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"Тому що гроші не пахнуть. Дуже багато людей, які мають громадянство європейських країн, заробляють гроші на оборонних транзитах, експорті, імпорті товарів у Росію і з Росії через Білорусь. Ми бачимо останні скандали з ввезенням російського зерна і мінеральних добрив на територію європейських країн через Білорусь. При цьому російське зерно надходить до ЄС через Білорусь у набагато більшій кількості, ніж українське зерно", - пояснив він.

Водночас співрозмовник уточнив, що війна дає змогу постачати товари в Росію в 2-3 рази дорожче, при цьому купувати російські товари дешевше.

"Усі санкції впираються в одну просту річ. Той, хто хоче обійти санкції, завжди може сказати: ви нам забороняєте щось продавати в Росії, а там офіційно працюють тисячі компаній з європейською юрисдикцією. Вони продають все що завгодно: продукти харчування, шкіряні вироби та інші види товарів. Так, хтось іде з російського ринку, а багато компаній залишаються", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Нагадаємо, що в Politico назвали країни, які допомагають РФ обходити санкції і виготовляти зброю. Росія знайшла способи обходити санкції. За рахунок цього окупанти у 2023 році навіть збільшили виробництво ракет та іншої зброї, яку використовують у війні.

Також, у розпал блокади українського кордону Польща активно закуповує російську агропродукцію через територію Білорусі. Тисячі польських вантажівок перевозять до Польщі через білоруський кордон російську агропродукцію, йдеться в розслідуванні, яке публікує в YouTube Українська правда.

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