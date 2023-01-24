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Україна може випередити Росію і розпочати свій наступ у березні - Жданов

24 січня 2023, 15:25
Нанесення разючого удару ЗСУ по окупаційних військах Росії здатне привести до того, що Україна першою піде в наступ, вважає Олег Жданов.
Жданов, ВСУ
Україна на початку березня почне наступ, якщо РФ не вдасться зібрати ударне угруповання - Жданов / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У лютому-березні очікується масштабний наступ військ Росії на Україну з метою окупації всіх районів Донбасу. Однак якщо ЗСУ вдасться завдати вражаючого удару по окупантах і накопичити резерви, українські війська, ймовірно, в березні, першими почнуть свій контрнаступ на одному з напрямків. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що, швидше за все, спочатку, в лютому-березні, може відбутися масштабний наступ Росії. Змінити послідовність подій здатне нанесення українською армією разючого удару по російських окупантах.

"Я думаю, події відбуватимуться саме в такій послідовності. Змінити порядок речей може тільки нанесення уражаючого удару по російській армії. Сьогодні росіяни втрачають батальйон на добу. Це досить великі втрати. За тридцять діб втратити стільки ж батальйонів - дуже чутливо для військ РФ", - зазначив Жданов.

Згідно з його прогнозом, за ситуацією на кінець лютого – початок березня стане зрозумілим співвідношення сил і засобів. І якщо окупанти все ще формуватимуть свої ударні угруповання, а Україна накопичить резерви, ЗСУ не чекатимуть ворога на полі бою і першими завдадуть удару хоча б на одному з напрямків.

"На мою думку, все буде вирішуватися приблизно на початку березня. Тоді ми будемо розуміти, які сили вдалося сформувати Російській Федерації і наскільки успішно у них йде друга хвиля мобілізації. При цьому мобілізовані нової хвилі практично не зможуть взяти участь у наступальній операції. Або ж їх, як в 1941 році, будуть кидати з однією гвинтівкою на двох проти наших кулеметів.

Наприкінці лютого-початку березня ми будемо розуміти, яке угруповання вдалося зібрати їм, і яке є у нас. Якщо росіяни досі будуть формувати ударну групу, а Україна матиме резерв, думаю, ми не будемо чекати на ворога на полі бою і спробуємо зробити спробу наступу хоча б на одному оперативному напрямку. Ось саме про це, на мій погляд, і говорять наші західні партнери", - підкреслив Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що, незважаючи на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що в 2023 році Україні буде вкрай складно завершити війну і вибити окупантів зі свого землі, прогнози розвідки залишаються незмінними.

У ГУР підкреслили, що бойові дії повинні завершитися в поточному році перемогою України.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг вважає, що весна 2023 року стане ключовим і переломним моментом у війні Росії проти України. Путін посилить свої війська мобілізованими. Україні для досягнення успіху потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні і сході країни і відбивати атаки окупантів на Донбасі.

Дивіться відео ТСН - на Заході розповіли про плани Росії щодо нового наступу на Україну

Загроза нового наступу Росії:

ЗСУ війська Росії Олег Жданов війна Росії та України
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