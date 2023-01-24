Україні дадуть танки Leopard: Столтенберг зробив важливу заяву і сказав країнам готувати техніку

Він анонсував, що скоро буде дозвіл на передачу танків. У Міноборони ФРН закликали, щоб країни-партнери уже готували українських військових користуватися ними.

Столтенберг заявив, що скоро буде рішення Берліна про передачу Україні танків Leopard/ Bundeswehr, УНІАН

Дозвіл Берліна на постачання Україні танків Leopard 2 "скоро буде", тому країни, які мають цю техніку на своєму озброєнні і планують її передати, уже можуть готуватися до цього. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після переговорів з новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Усі країни, які мають їх на озброєнні [і хто готовий поділитися ними з Україною], можуть почати готувати їх до передачі", – заявив Столтенберг.

При цьому він закликав, щоб союзникам "дали простір" для проведення конфіденційних переговорів, щоб вони могли виробити рішення щодо передачі Україні таких танків. Генсек НАТО наголосив, що потрібно "проконсультуватися, оцінити і потім ухвалити рішення".

Новий очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого виступу закликав країни-партнери починати підготовку українських військових до використання танків Leopard. Він додав, що Німеччина розпочне таку підготовку після того, як буде ухвалене відповідне рішення. Він додав, що це буде "скоро".

Передача танків Leopard 2 Україні

Нагадаємо, для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

Пізніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2 в разі необхідності. У Rheinmetall є 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже в квітні-травні 2023 року.

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