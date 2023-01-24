Німеччина отримала запит Польщі на поставку танків Leopard 2 в Україну

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2.

Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина отримала запит від Польщі на постачання танків Україні / Фото Вікіпедія

Німеччина отримала офіційний запит Польщі про дозвіл на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії.

Про це написав у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак.

"Німці вже отримали наш запит на згоду про передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2", – йдеться у повідомленні.

"Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" - додав Блащак.

Танки Leopard для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Берліна на поставку Україні танків Leopard 2 "скоро буде", тому країни, які мають цю техніку на своєму озброєнні та планують її передати, вже можуть готуватися до цього.

Німецький концерн Rheinmetall заявив, що може поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2 в разі необхідності.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща передасть Україні танки Leopard 2 та виконає свої обіцянки.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

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