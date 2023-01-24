Рішення вже є: Україна отримає танки Abrams і Leopard - ЗМІ

Очікується, що Німеччина вже завтра дасть Польщі дозвіл на відправку Leopard в Україну.

Танк Леопард, ВСУ / 93-я ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

Німеччина офіційно готова дати дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard німецького виробництва в Україну.

Як пише Bloomberg, такою інформацією поділилися люди, знайомі з питанням про передачу німецьких танків.

"Німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт свого військового обладнання, а це означає, що сотні танків Leopard, що знаходяться в Європі, можуть бути відправлені в Україну тільки за згодою Берліна", - йдеться в повідомленні.

10 танків Abrams для України

Видання Sky News Arabia також повідомляє, що США готові передати Україні 10 танків Abrams.

За даними видання, представник Пентагону заявив, що президент США Джо Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона в свою чергу почала поставки Leopard.

Також видання The Wall Street Journal, вже цього тижня адміністрація Байдена може відправити "значну кількість" танків Abrams M1 в Україну.

"Оголошення стане частиною більш широкої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Передача танків Україні

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

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