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Західна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - королівський офіцер

14 березня 2022, 16:47

Він додав, що в цілому ситуація залишається дуже серйозною.

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Зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир / Facebook Віталій Кличко

Полковник Тім Коллінз, який був командиром 1-го батальйону Королівського ірландського Полку під час війни в Іраку, оцінив ситуацію з війною в Україні.

За його словами, 13 березня були приємні повідомлення про те, що переговори між Росією і Україною просуваються вперед у прагненні покласти край цій жорстокій війні. Але це не зупинило бійню, пише Daily Mail.

читайте такожПоплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулОфіцер вважає, що натиск Володимира Путіна тільки посилюється у своєму варварстві. Зокрема, йдеться про обстріл військової бази в Яворові на польському кордоні та загибель американського журналіста.

"Шалена російська бомба могла впасти в Польщі - члені НАТО. У цій напруженій обстановці будь-який напад на Польщу міг стати сигналом до драматичної ескалації конфлікту, оскільки члени НАТО пов'язані своїми договірними зобов'язаннями підтримувати будь-якого союзника, який зазнав обстрілу", - вважає Коллінз.

За його словами, для російських військових планувальників цей ризик був частиною самого обґрунтування удару. Мета полягала в тому, щоб послати заходу чіткий сигнал: Москва більше не залишатиметься осторонь, оскільки летальна допомога відправляється в Україну у все більших кількостях, особливо протитанкове і зенітне озброєння.

читайте такожСмерть Путіна: Як помре російський диктаторКрім того, заступник міністра закордонних справ Росії навіть попередив, що поставки західної зброї Україні тепер будуть розглядатися як "законні цілі" для військових дій.

"Чи означає це, що Захід ризикує опинитися втягнутим у конфлікт - спровокувавши третю світову війну? Ще ні. За жорсткою риторикою атака на базу в Яворові видає слабкість Кремля. Наша військова допомога явно надає руйнівний вплив на здатність Росії вести цю війну", - додав полковник.

За його словами, путінські генерали відчайдушно намагаються зупинити потік військової техніки саме тому, що він настільки потужно посилив український опір.

"За жорсткою риторикою атака на базу в Яворові видає слабкість Кремля. Наша військова допомога явно надає руйнівний вплив на здатність Росії вести цю війну. Але такий крок був би згубним. Для того щоб збивати російські літаки, будуть потрібні літаки НАТО. Це практично гарантувало б нову світову війну із застосуванням ядерної зброї, тим самим віщуючи зникнення життя на землі", - сказав офіцер.

Коллінз вважає, що тривале виснаження може залишити путінський режим без будь-якої надії на перемогу, так що він буде змушений вести подальші переговори з Україною, незалежність якої повинна бути першою умовою будь-яких таких переговорів. Допомогти в цьому, за його словами, можуть поставки зброї Україні із Заходу.

"Єдиними альтернативами для Путіна є або масова поразка, за якою слідує його відсторонення від влади і звернення до Міжнародного кримінального суду, або апокаліпсис ядерної війни, в результаті якої весь світ завалиться у вогні", - зазначив полковник.

Також він додав, що в цілому ситуація залишається дуже серйозною і на Заході доведеться готуватися до найжахливіших подій, роблячи все можливе, щоб їх уникнути.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські війська підірвали частину боєприпасів поблизу Запорізької АЕС. Ситуація з радіаційним фоном поки невідома.

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