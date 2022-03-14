Росія відкрито анонсувала нові удари по Україні

У Міноборони РФ анонсували нові удари по підприємствах ОПК України і по "місцях перебування іноземних найманців".

За словами спікера відомства РФ Ігоря Конашенкова, Україна нібито завдала удару "тактичною ракетою" Точка У "з касетним боєприпасом" по Донецьку 14 березня, тому окупанти пообіцяли дати відповідь".

"У відповідь на ці дії (нібито нанесений Україною ракетний удар по Донецьку. - ред.) Збройні Сили Російської Федерації вживуть оперативних заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, що здійснюють виробництво, ремонт і відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для вчинення військових злочинів. Закликаємо громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також жителів прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони", - заявив окупант.

Крім того, загарбники анонсували "нещадні удари" по місцях з "іноземними найманцями".

"Всі місця перебування іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і далі будуть наноситися точкові удари, подібні знищенню 13 березня навчальних центрів в населеному пункті Старичі і на військовому полігоні Яворівський... ніякої пощади найманцям не буде, де б на території України вони не знаходилися", - заявили в МО РФ.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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