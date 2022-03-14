ЗСУ розбомбили командний пункт окупантів: до рук потрапив поіменний список ворога

Під час цієї операції окупанти втратили значну кількість живої сили та військової техніки.
На Сіверщині в Чернігівській області Збройні Сили України знищили командний пункт російської армії.
Як повідомила в Facebook пресслужба оперативного командування "Північ", успішна атака відбулася в понеділок, 14 березня.
Під час цієї операції окупанти втратили значну кількість живої сили та військової техніки.
"Командний пункт "Z" чернігівські захисники помножили на нуль", – сказано в повідомленні.
Крім того, захисники України отримали документацію окупантів, їх поіменні списки, зошит отриманих і відданих розпоряджень.
читайте такожРосія відкрито анонсувала нові удари по УкраїніНагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.
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