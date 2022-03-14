ЗСУ розбомбили командний пункт окупантів: до рук потрапив поіменний список ворога

На Сіверщині в Чернігівській області Збройні Сили України знищили командний пункт російської армії.

Як повідомила в Facebook пресслужба оперативного командування "Північ", успішна атака відбулася в понеділок, 14 березня.

Під час цієї операції окупанти втратили значну кількість живої сили та військової техніки.

"Командний пункт "Z" чернігівські захисники помножили на нуль", – сказано в повідомленні.

Крім того, захисники України отримали документацію окупантів, їх поіменні списки, зошит отриманих і відданих розпоряджень.

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