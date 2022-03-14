УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт - генерал-майор СБУ

14 березня 2022, 17:17

На його думку, російський диктатор планує створити сухопутний коридор до Криму.

Зеленський, Путін
Зеленський, Путін / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

Про це в ефірі 24 каналу висловив генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун.

читайте такожЗахідна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - Королівський офіцерНа його думку, російський диктатор планує створити сухопутний коридор до Криму. Однак офіцер вважає, що Україна не буде мовчки спостерігати, як окупанти намагаються відрізати її від Азовського моря - і буде битися до перемоги.

"Спочатку у них була думка, щоб взагалі відокремити Україну від моря. Створити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я", - зазначив Ягун.

Також це, на думку генерал-майора СБУ, означає ризики розгортання наступної "спецоперації" проти Молдови.

"У них (у Кремля – ред.) величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік – два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу", – додав Ягун.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські війська підірвали частину боєприпасів поблизу Запорізької АЕС. Ситуація з радіаційним фоном поки невідома.

Читайте також:

viber
війна в Україні
Реклама
Популярне
Чому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставитиЧому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставити Росіяни, ласкаво просимо назад в СРСРРосіяни, ласкаво просимо назад в СРСР Гороскоп для України на 11 березня 2022 року: чого чекати від шістнадцятого дня війниГороскоп для України на 11 березня 2022 року: чого чекати від шістнадцятого дня війни Гороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливістьГороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливість З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналістЗ Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналіст

Останні новини

17:56

На Львівщині запрацював американський польовий шпиталь, на черзі – ізраїльський

17:55

Гороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФ

17:35

"Подарунок" на ювілей: у будинок Кондратюка влетів ворожий снарядВідео

17:24

Як черствий хліб зробити м'яким і свіжим: 4 найпростіших способиВідео

17:17

Путін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт - генерал-майор СБУВідео

Реклама
17:17

Не тільки масовий голод: чи загрожує світу та Україні затяжна війнаПогляд

16:47

Західна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - королівський офіцерВідео

16:40

Співак Дзідзьо повідомив про трагедію через атаку військ Путіна на Яворський полігонВідео

16:31

Плани окупантів щодо Києва: для захоплення міста РФ треба стягнути до столиці всі свої війська - КДВА

16:10

Сєвєродонецьк, Дмитрівка, Немішаєве та інші: триває евакуація за різними напрямками

16:09

Російські окупанти підірвали боєприпаси на Запорізькій АЕСВідео

16:08

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:02

Російська катастрофа: як Росія перетворюється на світ прокаженихПогляд

16:00

Легендарний "Ювентус" евакуював українських дітей

15:41

"РФ на межі своїх можливостей": британський генерал заявив, що справи у путінських сил йдуть поганоВідео

15:31

Повня у березні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

15:22

Ізраїль відкрито підтримав Київ і засудив військовий напад Росії на Україну

14:53

Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняВідео

14:36

Долар за 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією

14:18

Навіщо Путін хоче надіслати арабів і африканців в УкраїнуПогляд

Реклама
14:17

РФ відкрила в Сирії центри вербування найманців – Генштаб ЗСУВідео

13:43

Уся "славетна" армія РФ не вміє планувати дії, це допомагає знищувати їх – Привид КиєваВідео

13:30

Політик запропонував будинок з 40 сотками під Києвом за ліквідацію Кадирова

13:08

Чому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставити

12:52

Зеленський показав на фото, що чекає на Європу, якщо НАТО не закриє небо над Україною

12:42

"Наш прапор підгорів, але витримав!": Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстрілу російськими ракетами

12:42

В Києві уламками ракети окупантів вбило людинуФотоВідео

12:41

Гороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливість

12:39

На Київстар ТБ доступні уроки з Всеукраїнської школи онлайн та інший контент для дистанційного навчання

12:37

Назад в "доперебудовну" реальність: як росіяни самі розвалюють РФПогляд

12:36

Україна громить окупантів РФ: резервів противника вистачить на 10 днів - Арестович

12:01

Для України настають вирішальні 2-3 тижні: у МВС назвали окупаційні плани РФ

11:54

Істерика, сльози та скарги на владу: як у Росії прийняли блокування InstagramВідео

11:52

Крах РФ в Україні буде раптовим, а Путін не переживе поразки своєї армії – американський філософ

11:27

Ізраїль - посередник у перемовинах України з РФ: у Зеленського заявили про згоду Єрусалиму

11:13

"Вибачте, що я не можу всім догодити!": Івлєєва відмовилася коментувати війну в Україні

10:49

Більше 12 тисяч військових та сотні одиниць техніки: ЗСУ опублікували втрати Росії в Україні

10:48

Як очищати воду в домашніх умовах

10:45

Більше 2,5 мільйона українців виїхали за кордон, проте вони хочуть повернутись додому – Свириденко

10:41

Стартував четвертий раунд переговорів України і Росії: про що говоритимутьВідео

Реклама
10:37

Росіяни вночі розбомбили будинки мирних жителів в Охтирці: є загибліВідео

10:35

Гороскоп на завтра, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства

10:14

Чому не варто розраховувати на "групу табакерочників" у РосіїПогляд

10:04

Російський піаніст прикував себе наручниками до закладу McDonald's через його закриття

09:48

Путін за 2 тижні зруйнував 30 років економіки Росії: у США заявили про готовність Москви до діалогу

09:26

Силовики РФ підставили Путіна війною з Україною, бо він їм набрид – військовий експертВідео

09:11

Допомогти Україні, але не допустити Третьої світової війни: ЗМІ назвали сценарії для Заходу

09:06

Нагієв вперше вийшов на зв'язок після вторгнення Росії в Україну з піснею групи Акваріум "Поїзд у вогні"

08:49

Коли помре Путін і в РФ почнеться війна: астролог склав особистий гороскоп для президента Росії

08:44

Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливість

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти