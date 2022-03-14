Путін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт - генерал-майор СБУ

Зеленський, Путін / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

Про це в ефірі 24 каналу висловив генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун.

читайте такожЗахідна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - Королівський офіцерНа його думку, російський диктатор планує створити сухопутний коридор до Криму. Однак офіцер вважає, що Україна не буде мовчки спостерігати, як окупанти намагаються відрізати її від Азовського моря - і буде битися до перемоги.

"Спочатку у них була думка, щоб взагалі відокремити Україну від моря. Створити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я", - зазначив Ягун.

Також це, на думку генерал-майора СБУ, означає ризики розгортання наступної "спецоперації" проти Молдови.

"У них (у Кремля – ред.) величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік – два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу", – додав Ягун.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські війська підірвали частину боєприпасів поблизу Запорізької АЕС. Ситуація з радіаційним фоном поки невідома.

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