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Зіткнення РФ із НАТО: розкрито сценарій, як Кремль спровокує нову війну

Олексій Тесля
10 жовтня 2026, 23:56
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Кремль вивчає, на що здатне НАТО в Європі, на східному фланзі, а також на півночі Європи, переконаний Володимир Горбач.
Трамп назвав НАТО
Розкрито ймовірну реакцію НАТО на провокації РФ / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Горбача:

  • Росія вивчає реакцію НАТО за допомогою точкових ударів БПЛА
  • Західні політики вже готують своє населення до війни з РФ

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував ймовірний сценарій атаки РФ на одну з країн НАТО.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть зважитися на удари, а потім подивитися, якою буде відповідь. Насправді вони вже вивчали реакцію НАТО за допомогою точкових ударів безпілотниками, різних прольотів над територією тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що Кремль вивчає, на що здатне НАТО в Європі, на східному фланзі, а також на півночі Європи.

"Тобто реакція супротивника росіянами вже вивчена. І вони, звичайно, намагатимуться гнучко на це реагувати: спочатку шокувати, а потім спостерігати за реакцією й діяти залежно від неї. Щодо переломного моменту - це можуть бути нищівні удари. Я вже наводив румунський приклад: доки не влучило в житловий будинок, вони не наважувалися стріляти навіть по безпілотниках, а просто спостерігали", - не виключає він.

Співрозмовник прогнозує, що відчутної реакції НАТО можна очікувати в разі, якщо внаслідок провокації РФ постраждає мирне населення.

"Західні демократії дуже чутливі до громадської думки. А громадська думка реагуватиме на жертви тоді, коли вони вже будуть, а не коли існує лише гіпотетична загроза. Поки загроза лише нависає, громадська думка може сподіватися, що якось обійдеться, що Україна захиститься, Росія не наважиться, а все це лише блеф і шантаж. Але, судячи з того, що я бачу в новинах, західні політики вже готують своє населення до війни з Російською Федерацією. Не все населення в це вірить, не всі політичні сили поділяють таку позицію, але багато чинних урядів уже ведуть таку роботу", - додав Горбач.

Можливі цілі Росії щодо НАТО: думка експерта

Як зазначає колишній російський дипломат Борис Бондарєв, Росія може прагнути оцінити, наскільки зберігається єдність країн НАТО і чи здатні вони координувати свої дії в умовах розбіжностей, що виникають. На думку експерта, одним із можливих інструментів такого впливу може стати використання суперечностей, що існують між учасниками Альянсу.

Бондарєв вважає, що зниження внутрішньої згуртованості НАТО може позначитися на загальній архітектурі безпеки в Європі. У разі ослаблення механізмів колективної оборони європейським державам, можливо, доведеться активніше розвивати власний військовий потенціал і шукати додаткові формати міжнародного співробітництва, зокрема варіанти взаємодії з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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