Стовпи диму: після удару РФ по Харкову на Бєлгород 'посипалися' снаряди

З Бєлгородської області Росія випускає по Харкову ракети і скидає авіабомби.

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У Бєлгородській області "неспокійно" - деталі / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки

Після масованого удару Росії по Харкову в неділю, 1 вересня, у Бєлгороді та околицях прогриміли потужні вибухи.

Російські ЗМІ писали про постраждалих. Повідомлялося про прильоти по міській інфраструктурі та житловій забудові.

Пропагандисти звинувачують в обстрілі ЗСУ, проте відомо, що в цей час якраз окупанти вели обстріл українського прикордоння.

відео дня

Крім того, з Бєлгородської області противник постійно атакує українську територію. Наприклад, останній такий випадок був зафіксований кількома днями раніше - 30 серпня РФ вдарила звідти авіабомбами по Харківщині.

Раніше Главред показав наслідки обстрілів російськими збройними силами їхнього ж міста Суджа Курської області.

На цьому тлі прессекретар Путіна Дмитро Пєсков хвалився, мовляв, РФ уже "відповідає" на прорив ЗСУ в Курську область.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Вибухи сьогодні - удар по Харкову 1 вересня

Російські окупанти жорстоко вдарили по Харкову 1 вересня. Внаслідок ворожих ударів постраждали понад 40 людей. Серед постраждалих є 5 дітей, 2 медики та 2 рятувальники.

У місті продовжують розбирати завали та шукати людей. У Мережі тим часом розлетілося відео з моментом удару по місту. На кадрах видно прицільне влучання ворожої ракети.

За даними МВС України, РФ випустила понад десяток ракет по Харкову. Було зафіксовано 3 влучання ракетами ЗРК С-300 і трьома ракетами Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення світових лідерів для припинення російського ракетно-бомбового терору території України.

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