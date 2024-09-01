Було пряме влучання і жорсткий вибух: моторошне відео з моментом удару по Харкову

У Харкові раптово збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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РФ вдарила Іскандером по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти жорстоко вдарили по Харкову 1 вересня. У результаті цього постраждали десятки людей. У Мережі розлетілося відео з моментом удару по місту.

На кадрах видно прицільне влучання ворожої ракети.

Дивіться відео удару російської ракети по Харкову:

РФ вдарила Іскандером по Харкову / фото: скріншот

відео дня

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожих ударів постраждали понад 40 осіб. Серед постраждалих є 5 дітей, 2 медики та 2 рятувальники. У місті продовжують розбирати завали та шукати людей.

"Окупанти підступно посеред білого дня вдарили по місцях, де щодня бувають сотні харків'ян. Справжній тероризм ... Екстрені служби працюють, незважаючи на загрози повторних ударів. Розбори завалів тривають", - ідеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що російські окупанти вдарили по Харкову ракетами "Іскандер". Їхня швидкість становить 6 тисяч км/год.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що станом на 17:38 кількість постраждалих збільшилася до 44. Серед них є 7 дітей. Найменшому пораненому всього 3 місяці.

За даними МВС України, РФ випустила понад 10 ракет по Харкову. Було зафіксовано 3 влучання ракетами ЗРК С-300 і трьома ракетами Іскандер-М.

У торговому центрі постраждала 21 людина. Серед них 3 дитини та 2 медики. Біля спорткомплексу травмовано 18 осіб, з яких 2 - діти. Двоє дітей (трьох років і трьох місяців) отримали гостру реакцію на стрес.

Пізніше в Мережі з'явилося ще одне відео з ударом ракети по Палацу спорту в Харкові. На кадрах видно момент влучання ракети, вогняний вибух і вибухову хвилю, яка вибила все скло.

Дивіться відео удару російської ракети по Харкову:

РФ вдарила Іскандером по Харкову / фото: скріншот

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Що відомо про ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

Вибухи в Харкові 1 вересня - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

Також відомо, що РФ вдарила по лікарях швидкої в Харкові. РФ завдала повторного цілеспрямованого удару по місцю прильоту відразу після того, як туди приїхали медики.

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