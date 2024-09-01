Покровськ - тільки плацдарм: Росія готує великий наступ на нову область

Жодна зі сторін війни не очікує рішення на полі бою в поточному році, але обидві грають за "великий поштовх" у наземній війні 2025 року.

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РФ піде в новий наступ, якщо її не зупинять / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада; 4 окрема танкова бригада

Командування країни-агресорки Росії навесні 2025 року може почати наступ на Дніпропетровську область, йдеться в матеріалі The Times.

Зазначається, що ні Україна, ні Росія зараз не розраховують на великі успіхи в боях, боротьба йде за стратегію на театрі бойових дій наприкінці осені. Оглядачі порівняли те, що відбувається, з армрестлінгом.

Завдання таких операцій - виснажити ресурс противника й утворити або розкрити тріщини в лавах ворога.

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Цим аналітики пояснюють дії України в Курській області та рішення Росії подвоїти тиск на взяття Покровська і Часового Яру.

Проте війна сьогодні більш динамічна і непередбачувана, "ніж будь-коли за останні 18 місяців", погоджуються автори матеріалу.

На думку оглядачів, ідеться про листопад - до того, коли погодні умови сповільнять просування армій двох країн аж до весни 2025 року.

Водночас, вважають автори матеріалу, навесні 2025 року Росія, у разі захоплення Покровська і Часового Яру, може піти у новий великий наступ - на Дніпропетровську область.

Покровськ і Часів Яр у цих планах відіграють вирішальну роль - вони будуть плацдармом для наступальної операції країни-агресорки.

Війна в Україні - останні новини

Росія посилила тиск на Покровський напрямок, щойно Україна розпочала Курську операцію. Ворог, як на це сподівалися в Генштабі, не "зняв" з цієї ділянки бойові підрозділи для оборони російської території, а продовжив знищувати українські землі.

Британська розвідка в неділю, 1 вересня, відзначила прискорення просування російських окупантів у напрямку Покровська. Стрімкий рух ворога відбувся протягом останнього тижня.

У районі Часового Яру росіяни контролюють лише один мікрорайон у східній частині міста, що становить понад 8% його території.

Водночас у районі населеного пункту Липці на Харківщині ворог змушений переходити в оборону - через активні контратаки Сил оборони України.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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