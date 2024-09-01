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ЗСУ "покришили" десятки тисяч росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ

Олексій Тесля
1 вересня 2024, 17:10
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Олександр Павлюк уточнив кількість видів знищеної військової техніки та озброєння РФ.
Знищена російська техніка, українські військові
Стали відомі втрати росіян за серпень / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про втрати армії країни-агресора РФ за серпень 2024 року розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За його даними, ЗСУ за місяць боїв знищили 36 тисяч 810 солдатів РФ. Про це він написав у своєму Telegram.

Водночас російські окупанти також втратили 6383 одиниці озброєння та військової техніки.

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"У серпні 2024 року втрати противника склали близько 36 810 осіб особового складу", - зазначив український воєначальник.

Водночас він уточнив кількість видів знищеної військової техніки та озброєння РФ:

  • 193 танки;
  • 557 бойових броньованих машин;
  • 1517 артилерійських систем;
  • 44 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 2065 одиниць автотехніки;
  • 278 одиниць спецтехніки.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Павлюк додав, що українські захисники також збили 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 безпілотників оперативно-тактичного рівня (БпЛА ОТР) і 150 ворожих ракет.

Скріншот
/ t.me/Pavliuk_KSV

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