Здійнялися стовпи диму, є постраждалі: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

За попередніми даними, російські окупанти вдарили по місту КАБами.

https://glavred.net/ukraine/podnyalis-stolby-dyma-est-postradavshie-v-sumah-progremela-seriya-moshchnyh-vzryvov-10593374.html Посилання скопійоване

РФ вдарила КАБами по Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот (ілюстративне фото)

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про те, що відчули сильну вибухову хвилю. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У місті прогриміло три вибухи. За даними Sumyregion, російські окупанти вдарили по місту Суми КАБами. Щонайменше одна людина дістала поранення.

РФ вдарила по Сумах КАБами / фото: Telegram

News Sumy також повідомляють про погані новини.

відео дня

"На жаль! Хороших новин немає! Всі деталі чекаємо від офіційних джерел", - йдеться в повідомленні.

У Мережі з'явилося фото зі стовпами диму після ударів КАБами.

РФ вдарила по Сумах КАБами / фото: Telegram

У Сумській ОВА заявили, що російські окупанти вдарили КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ накрила Часів Яр вогнем: загинули п'ятеро людей, зруйновано житлові будинки. Росіяни обстріляли місто в суботу вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ збільшилася до семи, також є багато травмованих і поранених.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред