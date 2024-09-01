Здійнялися стовпи диму, є постраждалі: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про те, що відчули сильну вибухову хвилю. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У місті прогриміло три вибухи. За даними Sumyregion, російські окупанти вдарили по місту Суми КАБами. Щонайменше одна людина дістала поранення.
News Sumy також повідомляють про погані новини.
"На жаль! Хороших новин немає! Всі деталі чекаємо від офіційних джерел", - йдеться в повідомленні.
У Мережі з'явилося фото зі стовпами диму після ударів КАБами.
У Сумській ОВА заявили, що російські окупанти вдарили КАБами по інфраструктурі Сумської громади.
Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.
Що таке КАБ?
КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм, пише Вікіпедія.
Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.
Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що РФ накрила Часів Яр вогнем: загинули п'ятеро людей, зруйновано житлові будинки. Росіяни обстріляли місто в суботу вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ збільшилася до семи, також є багато травмованих і поранених.
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