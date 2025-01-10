'Сильний удар': нові санкції США торкнуться постачання нафти РФ до Індії – Reuters

Нафтопереробники очікують скорочення доходів країни-агресора РФ.

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США вводять санкції проти нафтового сектора РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

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Санкції США вплинуть на постачання нафти РФ до Індії

Очікується скорочення доходів країни-агресора РФ

Адміністрація президента США запроваджує нові санкції проти російських нафтових танкерів, що може вдарити по постачанню нафти РФ до Індії.

Про те, що санкції США проти російських танкерів вплинуть на постачання нафти в Індію розповіли агентству Reuters джерела в нафтопереробній промисловості.

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Як вказують одразу три анонімні джерела в Індії, нафтопереробники очікують на серйозні перебої у зв'язку з введенням нових обмежень, спрямованих на скорочення доходів країни-агресора РФ.

Очікується, що жорсткі кроки Вашингтона змушують Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу і США.

Крім того, також уточнюється, що санкції стосуватимуться понад 180 танкерів, що перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування, таких як "Ингосстрах" і "Альфастрахование".

/ Главред

Що кажуть в Офісі президента

Раніше в п'ятницю вдень, 10 січня, глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram анонсував сильний удар по економіці РФ.

"Буде сильний удар по російській економіці. Чекаємо там ?", - написав він.

При цьому Єрмак не навів жодних додаткових пояснень.

/ t.me/ermaka2022

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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