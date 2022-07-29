США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

США ввели нові санкції проти РФ / reuters

У п'ятницю, 29 липня, США вкотре розширили список санкційних обмежень проти Росії. Відомо, що до нього попали двоє фізичних осіб, а також чотири організації. Причина запровадження санкцій - втручання у вибори за кордоном і зловмисна кіберактивність, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Хто потрапив до списку санкцій

Першим номером у переліку вказана Наталія Бурлінова - засновник і президент "креативної дипломатії". Працювала в ФГУП "Рособоронекспорт", потім два роки - в дирекції міжнародних програм "РИА Новости", в тому числі в бюро у Вашингтоні.

Ще один "щасливчик" американських санкцій - Олександр Іонов - засновник "антиглобалістського руху Росії", член Громадської ради ФСВП, колишній член Московської ОНК. За даними ЗМІ, Іонов займається охоронним бізнесом в Сирії, а також консультуванням місцевих бізнесменів. Причетний до співучасті в політичних репресіях, складання доносів на незалежні ЗМІ та публічні наклепи на журналістів, співучасті в схемах з обходу міжнародних санкцій.

Під санкції потрапили також 4 організації:

ЦПРГІ "Креативна дипломатія". Тип організації: діяльність політичних організацій; цільовий тип: благодійна або некомерційна організація. Організація пов'язана з уже згаданою Наталією Бурліновою.

"Антиглобальний рух Росії". Цільовий тип - благодійна або некомерційна організація, пов'язана з вище згаданим Олександром Іоновим.

ще дві організації пов'язані з Іоновим- " Іонов трансконтенентал" та глобальне інформаційне агенство "Стоп імперіалізм".

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав очільника Білого дому посприяти в ухваленні рішення щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Пізніше стало відомо про те, що Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії скоїли масові військові злочини в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

Читайте також: