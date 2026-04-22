США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

https://glavred.net/world/ssha-vse-zh-skoristalis-dopomogoyu-ukrajini-de-rozgornuli-ukrajinsku-sistemu-proti-droniv-10758749.html Посилання скопійоване

США почали використовувати українську технологію боротьби з дронами після атак Ірану

Головне з новини:

США розгорнули українську протидронну систему "Карта неба"

Атаки Ірану оголили слабкість ППО США

відео дня

Американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Українська технологія на американській базі

Система Sky Map, створена компанією Sky Fortress, протягом останніх тижнів інтегрована в оборонний контур бази. Вона поєднує дані з радарів і сенсорів у єдину мережу, що дозволяє швидко виявляти та супроводжувати повітряні цілі, включно з іранськими Shahed.

Платформа стала відповіддю на нещодавні атаки, під час яких було знищено літаки, пошкоджено інфраструктуру та загинув щонайменше один військовий. Аналітики наголошують, що ці інциденти оголили слабкі місця американської ППО.

Старший науковий співробітник Hudson Institute Тімоті Волтон заявив:

"У сфері протиракетної оборони США по всьому світу давні прогалини. Це добре розуміють, але це питання не вирішували".

Політичний контекст

Розгортання української технології відбулося менш ніж за місяць після заяви президента Дональда Трампа, який публічно відкинув необхідність допомоги України у сфері протидронової оборони. Тоді він заявив: "Нам не потрібна їхня допомога в обороні від безпілотників".

Попри це, Пентагон збільшує інвестиції у протидронові рішення - на ці цілі вже виділено 350 млн доларів. Водночас у США визнають, що повністю усунути загрозу неможливо.

Як працює "Карта неба"

Платформа є центральною системою управління, яку українські військові активно застосовують на фронті. Вона аналізує дані з тисяч датчиків, формує повітряну картину в реальному часі та координує перехоплення.

Sky Fortress заснували у 2022 році українські інженери за підтримки оборонної ініціативи Brave1.

На базі також використовують інші рішення - перехоплювачі Merops та американські системи Coyote. Під час випробувань виникали інциденти: один із дронів-перехоплювачів втратив керування та врізався в інфраструктуру.

Представник RTX наполягає на ефективності американських систем: "Перехоплювач Coyote довів свою високу ефективність, перемігши сотні повітряних загроз".

БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Трамп раніше також говорив, що конфлікт в Ірані фактично добігає кінця. За його словами, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред