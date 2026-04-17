Трамп буде змушений піти на значні поступки заради угоди з Іраном - Politico

Видання зазначає, що зіткнувшись із зростанням цін і падінням рейтингів, Трамп може виявитися більш поступливим до деяких вимог Тегерана.

Трампу доведеться піти на поступки Ірану

Головне з новини:

Трамп шукає компроміс із Тегераном

Іран відкидає ключові вимоги США

Переговори буксують через ядерні умови

Президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир’я між Ізраїлем і Ліваном. За даними видання Politico, у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що внутрішньополітичний тиск - зростання цін та падіння рейтингів - може підштовхувати президента до більш гнучкої позиції у переговорах із Тегераном.

"Він готовий піти на більшу кількість компромісів, тому що дуже хоче, щоб це закінчилося", - зазначив високопоставлений представника однієї з країн Перської затоки, знайомий з перебігом консультацій.

Співрозмовник додав, що Трамп демонструє щире прагнення завершити конфлікт, однак іранська сторона поки не погоджується на умови, які дозволили б президенту зберегти політичну позицію та оголосити про успіх.

Позиція Трампа

Американський лідер публічно заявляє, що бачить готовність до домовленостей і з боку Ірану. "Іран хоче укласти угоду, і ми дуже добре з ними спілкуємося", - зазначив Трамп.

Він також повторив, що Сполучені Штати не допустять появи в Ірану ядерної зброї, але водночас натякнув, що переговори просуваються швидше, ніж два місяці тому.

У матеріалі Politico зазначається, що Трамп нібито відкинув варіант угоди, який передбачав би 20-річний мораторій на збагачення урану. Водночас джерела, знайомі з переговорами, стверджують, що саме така пропозиція виходила від американської адміністрації. Іран же наполягає на значно коротшому - п’ятирічному - обмеженні та відмовляється виконувати вимогу США щодо припинення поставок частково збагаченого урану.

Трамп також заявив, що Тегеран погодився повернути так званий "ядерний пил", який зберігається у підземних сховищах, але іранська сторона цього не підтвердила.

Чому переговори буксують

Аналітики, на яких посилається видання, вказують: попри заяви Вашингтона про сильні позиції, Іран продовжує демонструвати здатність витримувати тиск - від економічних блокад до військових ударів - і водночас впливати на світові ринки, контролюючи рух суден у Ормузькій протоці. Це суттєво ускладнює для США можливість нав’язати власні умови.

Колишній американський дипломат Крістофер Гілл наголосив, що будь-яка угода, яка дозволить Ірану продовжити збагачення урану, може поставити під сумнів логіку дій Вашингтона за останній місяць. За його словами, війна спричинила масштабні руйнування, людські втрати та ізоляцію США на міжнародній арені, що робить нинішню ситуацію "важкою для пояснення".

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що воєнна операція проти Ірану завершена. Зокрема, за словами журналістки Fox News Марія Бартіромо, в розмові він заявив про закінчення війни.

Нагадаємо, 12 квітня США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтону не вдалося домовитися з Тегераном щодо іранської ядерної програми, і американські військові починають морську блокаду Ірану.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

