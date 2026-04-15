Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп заговорив про закінчення війни проти Ірану: ЗМІ розкрили подробиці

Марія Николишин
15 квітня 2026, 08:26
Журналістка зауважила, що Трамп постійно говорив про війну в минулому часі.
Трамп заявив, що війна США проти Ірану завершена / колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Коротко:

  • Трамп натякнув на завершення війни в Ірані
  • Він вважає, що ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил

Президент США Дональд Трамп заявив, що воєнна операція проти Ірану завершена. Про це повідомила журналістка Fox News Марія Бартіромо в своєму Instagram.

Зокрема, у відео, знаходячись поруч з резиденцією очільника Білого дому, вона сказала, що щойно спілкувалася з Трампом й він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, а також про НАТО.

відео дня

За її словами, в розмові він заявив про закінчення війни проти Ірану.

"Я сказала йому, пане президенте, ви постійно говорите про війну в минулому часі – "була", "була", "була". Я запитала: "Вона закінчилася?". Він відповів: "Вона закінчилася"", - зауважила журналістка.

Пізніше ЗМІ додали, що у фрагменті інтерв’ю Трамп сказав, що ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що, на його думку, дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

"Я думаю, що мені довелося перенаправити війська, бо якби я цього не зробив, зараз би в Ірану була ядерна зброя", - наголосив він.

На пряме запитання, чи завершилася війна, Трамп відповів, що конфлікт фактично добігає кінця.

"Я думаю, що це майже скінчено. Кінець (війни в Ірані, - ред.) дуже близько", - зауважив президент США.

Очікується, що повне інтерв’ю вийде в ефір найближчим часом і міститиме додаткові деталі щодо позиції адміністрації США стосовно ситуації на Близькому Сході.

Ситуація в Ірані зайшла в глухий кут

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що ситуація в Ірані для Дональда Трампа заходить в глухий кут.

За його словами, починаючи цю військову операцію, президент США розраховував на сценарій Венесуели, коли відносно швидко все закінчиться, а США та Ізраїль візьмуть під контроль нафту.

"Однак, оскільки події пішли не за планом і конфлікт затягується, це починає бити по одному з найчутливіших факторів для американського суспільства та адміністрації США - цінах на паливо", - підкреслив він.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 квітня США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтону не вдалося домовитися з Тегераном щодо іранської ядерної програми, і американські військові починають морську блокаду Ірану.

Раніше США також почали процес розмінування Ормузької протоки. Кораблі ВМС США пройшли через протоку без дозволу Тегерана.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
16:08Україна
15:08Війна
14:55Синоптик
Популярне

Більше
Последние новости

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти