Трамп заговорив про закінчення війни проти Ірану: ЗМІ розкрили подробиці

Журналістка зауважила, що Трамп постійно говорив про війну в минулому часі.

Трамп заявив, що війна США проти Ірану завершена

Коротко:

Трамп натякнув на завершення війни в Ірані

Він вважає, що ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил

Президент США Дональд Трамп заявив, що воєнна операція проти Ірану завершена. Про це повідомила журналістка Fox News Марія Бартіромо в своєму Instagram.

Зокрема, у відео, знаходячись поруч з резиденцією очільника Білого дому, вона сказала, що щойно спілкувалася з Трампом й він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, а також про НАТО.

За її словами, в розмові він заявив про закінчення війни проти Ірану.

"Я сказала йому, пане президенте, ви постійно говорите про війну в минулому часі – "була", "була", "була". Я запитала: "Вона закінчилася?". Він відповів: "Вона закінчилася"", - зауважила журналістка.

Пізніше ЗМІ додали, що у фрагменті інтерв’ю Трамп сказав, що ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що, на його думку, дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

"Я думаю, що мені довелося перенаправити війська, бо якби я цього не зробив, зараз би в Ірану була ядерна зброя", - наголосив він.

На пряме запитання, чи завершилася війна, Трамп відповів, що конфлікт фактично добігає кінця.

"Я думаю, що це майже скінчено. Кінець (війни в Ірані, - ред.) дуже близько", - зауважив президент США.

Очікується, що повне інтерв’ю вийде в ефір найближчим часом і міститиме додаткові деталі щодо позиції адміністрації США стосовно ситуації на Близькому Сході.

Ситуація в Ірані зайшла в глухий кут Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що ситуація в Ірані для Дональда Трампа заходить в глухий кут. За його словами, починаючи цю військову операцію, президент США розраховував на сценарій Венесуели, коли відносно швидко все закінчиться, а США та Ізраїль візьмуть під контроль нафту. "Однак, оскільки події пішли не за планом і конфлікт затягується, це починає бити по одному з найчутливіших факторів для американського суспільства та адміністрації США - цінах на паливо", - підкреслив він.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 квітня США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтону не вдалося домовитися з Тегераном щодо іранської ядерної програми, і американські військові починають морську блокаду Ірану.

Раніше США також почали процес розмінування Ормузької протоки. Кораблі ВМС США пройшли через протоку без дозволу Тегерана.

Читайте також:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

