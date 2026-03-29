Новий, значно небезпечніший етап війни: США стягують на Близький Схід тисячі військових

Така місія може наражати військових США на безліч загроз, включаючи іранські безпілотники та ракети, наземний вогонь і саморобні вибухові пристрої.

США готуються до багатотижневої наземної операції в Ірані

Головне з новини:

США готують точкові операції в Ірані

Розглядають захоплення стратегічних іранських островів

Морпіхів США перекинуто до Перської затоки

Пентагон опрацьовує плани потенційних наземних операцій на території Ірану, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями в адміністрації президента Дональда Трампа.

За їхніми словами, до регіону вже перекинуто тисячі американських військових, що свідчить про підготовку до нового етапу протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Не вторгнення, а серія високоточних операцій

За інформацією співрозмовників видання, мова не йде про повномасштабне вторгнення. Натомість Пентагон розглядає сценарії обмежених рейдів, які можуть виконувати підрозділи спецоперацій та звичайна піхота. Такі місії передбачають точкові удари по об’єктах, що становлять загрозу для американських та союзницьких суден у Перській затоці.

Втім, ризики для військових США залишаються значними: іранські дрони та ракети, мінування узбережжя, наземний вогонь і саморобні вибухові пристрої можуть суттєво ускладнити будь-яку операцію.

Острів Харг - у центрі уваги

Одним із ключових варіантів, що обговорювалися останніми тижнями, є можливе захоплення острова Харг - стратегічного вузла експорту іранської нафти. Також розглядаються інші острови поблизу Ормузької протоки, де, за оцінками американських військових, може розміщуватися зброя, здатна атакувати комерційні та військові кораблі.

Один із чиновників зазначив, що операція може тривати "кілька тижнів", інший - що "пару місяців", залежно від масштабу завдань і реакції Ірану.

Посилення сил США в регіоні

До Перської затоки вже прибув 31-й експедиційний корпус морської піхоти - близько 2200 військових. Це формування здатне проводити десантні та рейдові операції, але має обмеження щодо тривалості автономних бойових дій без додаткових поставок.

Політичний ефект і стратегічні ризики

Американські чиновники вважають, що контроль над іранською територією може створити важелі впливу на Тегеран у майбутніх переговорах. Водночас найбільшим викликом стане утримання захоплених позицій і захист військових у разі затяжного протистояння.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні. Зокрема, США розраховують закінчити війну до зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном у травні.

25 березня на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають, однак іранська сторона побоюється публічно про це говорити.

23 березня Трамп оголосив про призупинення ударів американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було прийнято за підсумками переговорів американської та іранської сторін.

Раніше Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

