Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період перемир’я, що одразу спричинило помітні коливання на нафтових ринках.

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню. Про це він написав у соцмережі X.

"У зв'язку з припиненням вогню в Лівані прохід для усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошено повністю відкритим на весь час дії режиму припинення вогню", – написав глава МЗС Ірану. відео дня

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп у своїй публікації в Truth Social також підтвердив, що протока знову доступна для вільного проходження.

Водночас зазначається, що, попри відкриття протоки, морська блокада Ірану залишатиметься чинною доти, поки домовленості між сторонами не будуть повністю реалізовані.

"Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань вже узгоджено", - зазначив він.

На тлі цих новин, за даними Bild, на світових ринках різко знизилися ціни на нафту: вартість бареля Brent впала більш ніж на 7% і становить близько 91 долара проти приблизно 100 доларів напередодні. Подібна динаміка спостерігається і щодо нафти марки WTI. Ймовірно, ринки відреагували саме на рішення Ірану відновити прохід суден через Ормузьку протоку під час перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення повністю відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що світові ціни на нафту можуть досягти піку вже найближчими тижнями — після відновлення руху через Ормузьку протоку.

Раніше Трамп також заявляв, що США не змогли досягти домовленостей з Іраном щодо його ядерної програми, у зв’язку з чим американські військові розпочинають морську блокаду цієї країни.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

