Путін розв'язав собі руки: Жданов оцінив ризик завдання ядерного удару Росією

Путін шантажує Захід ядерною зброєю, але навряд чи її застосує, вважає Олег Жданов, / УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Запровадження російським диктатором воєнного стану на захопленій частині Херсонської та Запорізької областей, в "ЛНР" і "ДНР" дає країні-агресору Росії правову основу для того, щоби повною мірою застосувати воєнну доктрину РФ, зокрема і використовувати ядерну зброю. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Є один юридичний нюанс, який Росії потрібно було вирішити. Справа в тому, що запровадження воєнного стану передбачає і введення в дію воєнної доктрини РФ в повному обсязі. В указі, яким було запроваджено воєнний стан, Україна названа агресором. А у воєнній доктрині РФ написано, що для запобігання агресивних дій з боку інших держав можуть бути застосовані будь-які способи, аж до застосування ядерної зброї", - пояснив він.

При цьому Жданов вважає, що Путін лише шантажує Захід, погрожуючи застосовувати ядерну зброю.

"У разі використання такої зброї на полі бою російські війська постраждають в такій же мірі, що і наші. Тому є питання з приводу доцільності її застосування. Близькість території Російської Федерації теж ставить доцільність застосування такої зброї під сумнів. Плюс - Захід не потерпить таких витівок Путіна, і помста буде серйозною, причому навіть звичайним озброєнням, не ядерним", - зазначив військовий експерт.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоби задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

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