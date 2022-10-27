"Брудна бомба" vs ядерна: експерт розповів, наслідки якого удару будуть страшнішими

​ Експерт розповів про наслідки удару "брудною бомбою" / Фото pixaby, Facebook

"Брудна бомба", про яку останнім часом стали багато говорити в Росії, в разі її застосування країною-агресором може завдати серйозної шкоди. Про наслідки в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, найбільше ураження відбувається під час вибуху саме ядерної бомби. Специфіка "брудної бомби" полягає у відсутності вибухової хвилі, яку має атомна бомба, спалаху-"гриба", який теж є смертельним, наслідків у вигляді довготривалих кислотних дощів і забруднення атмосфери.

"Але вона має наслідки у вигляді радіоактивного забруднення, тобто отруєння радіоактивними речовинами, небезпечними для життя, збільшення захворювань дихальних шляхів і летальних випадків, захворювань шкіри, забруднення атмосферного повітря навколо місця вибуху, забруднення води та інших ресурсів", - розповів Мусієнко.

За словами експерта, в результаті вибуху "брудної бомби" розпорошуються радіоактивні речовини і, в залежності від сили вибуху, на території виникають небезпеки радіоактивного зараження.

"Вони менші за своїми наслідками, ніж від класичної ядерної бомби, але вона небезпечна, тому що це матиме наслідки для людей, природи, хоч і на обмеженій території", - зазначив він.

Як раніше писав Главред, у Росії є ядерні бомби і там легко можуть створити "брудну бомбу".

Також повідомлялося, що "надпотужна" ядерна зброя, якою російський диктатор Володимир Путін шантажує весь світ, існує лише на папері, тому в РФ вирішили зробити "брудну бомбу", у разі застосування якої планується звинуватити у всьому Україну.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу і розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Крім Уоллеса, Шойгу також зателефонував ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції й Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб", і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом заяви Шойгу про нібито підготовку України до підриву "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на фейковий вкид міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби". Глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації та підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

25 жовтня Радбез ООН провів закрите засідання на прохання РФ, під час якого обговорив звинувачення на адресу України в нібито створенні "брудної бомби". При цьому Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв.

Інші новини: