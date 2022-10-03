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США і партнери знищать армію РФ: ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь на ядерний удар

3 жовтня 2022, 11:28

Девід Петреус вважає, що до погроз Путіна застосувати ядерну зброю не можна ставитися легковажно. При цьому ядерний удар не змінить ситуацію на користь РФ.

Девід Петреус
Девід Петреус розповів, якою буде відповідь Заходу на можливий ядерний удар РФ / Фото УНІАН, ABC

Якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема в Криму і Чорному морі. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус в ефірі програми ABC News This Week.

За його словами, зараз ситуація на полі бою розгортається не на користь РФ і "може стати ще гіршою".

"Ніякі анексії, ніякі навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його [Путіна] з цієї ситуації", – сказав Петреус.

На питання, чи зможе Росія перемогти Україну, він відповів: "Вони не можуть. Він [Путін] нічого не може зробити на даний момент".

Водночас Петреус вважає, що до погроз Путіна застосувати ядерну зброю не можна ставитися легковажно.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

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