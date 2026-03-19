Трамп вважає Лукашенка своїм "хорошим другом" і знімає частину санкцій

Спецпредставник Трампа Джон Коул під час візиту до Білорусі заявив про потепління відносин між країнами.

США знімають санкції з Білорусі та готують візит Лукашенка

Головні тези спецпредставника Трампа:

США знімають санкції з банків, компаній і Мінфіну Білорусі

Готується візит Лукашенка до США

Лукашенко візьме участь у засіданні "Ради миру"

США знімають санкції з двох білоруських банків та Мінфіну. Готується візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Про це повідомив спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська, передає Belsat.

Спецпредставник Трампа прибув до Мінська, де 19 березня провів переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком. За словами Коула, наразі ведеться активна робота над організацією офіційної поїздки Лукашенка до США.

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати. Президент Трамп постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шанованого світового лідера", - сказав Коул.

Він також наголосив, що найближчим часом варто очікувати прямий двосторонній контакт між Трампом та Лукашенком, а також участь білоруського лідера в одному з засідань "Ради миру" в США.

Крім цього, за підсумками зустрічі стало відомо, що США виводять із-під санкцій Білоруську калійну компанію, "Білоруськалій", "Белінвестбанк", Банк розвитку та Міністерство фінансів Білорусі. Джон Коул заявив, що процедура формалізації цих рішень пройде "значно швидше", ніж зазвичай, оскільки всі технічні деталі вже узгоджені з Мінфіном США.

Війни в Україні та Ірані

Сторони також обговорили війни в Ірані та Україні. Коул зауважив, що думка Мінська є надзвичайно цінною для Білого дому, оскільки вона "кардинально відрізняється від того, що ми чуємо на Заході".

"Це різні конфлікти. Природно, для Росії та України ситуація в Україні набагато важливіша за те, що відбувається на Близькому Сході. Для Ірану, США та Ізраїлю набагато важливіше те, що відбувається на Близькому Сході. Тому ситуація дуже мінлива, змінюється щодня", - сказав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова "дістати" об’єкти НАТО, якщо розгорнутий на її території російський ракетний комплекс "Орєшнік" вважатимуть легітимною воєнною ціллю. Він підкреслив, що Мінськ не планує атакувати сусідні столиці, але захищатиме свою територію.

Як повідомляв Главред, на польсько-білоруському кордоні знайдено щонайменше чотири підземні тунелі, якими переправляли мігрантів до ЄС. Варшава вважає, що ці дії - частина гібридної кампанії Кремля.

Крім цього, Білорусь готує мігрантів для протистояння з європейськими прикордонними службами, створюючи тренувальні табори та використовуючи психологічний вплив. За словами глави Служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц в інтерв’ю The Telegraph, мігрантам демонструють відео з нібито постраждалими від дій європейських прикордонників, щоб сформувати у них відчуття загрози та спонукати до агресії.

Про персону: Джон Коул Джон Коул (John Purcell Coale) — американський юрист і дипломат, який обіймає посаду спеціального посланника США по Білорусі. Він був призначений на цю посаду президентом США Дональд Трамп у листопаді 2025 року. Це нова дипломатична роль, створена для ведення переговорів із білоруською владою та розвитку двосторонніх відносин після тривалого періоду напруження. До цього Коул з початку 2025 року працював заступником спеціального посланника США по Україні, де брав участь у дипломатичних і гуманітарних ініціативах щодо звільнення політв’язнів із Білорусі.

