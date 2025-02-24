Трамп хоче відкликати резолюцію ООН про агресію Росії: у FT заявили про рішення Європи

Адміністрація Дональда Трампа намагається заблокувати резолюцію, яку Україна та ЄС.

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США хочуть відкликати резолюцію ООН про агресію Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС

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У Трампа закликають відкликати нову резолюцію проти РФ

США можуть підтримати Росію і Китай проти європейської ініціативи

США вимагають відкликати резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію, пропонуючи альтернативу, що прирівнює дії України та Росії. Європейські партнери виступають проти цієї зміни.

Адміністрація Дональда Трампа намагається заблокувати резолюцію, яку Україна та ЄС підготували для голосування в ООН на підтримку засудження російської агресії. Вашингтон вимагає відкликати цей документ, натомість пропонуючи власну версію, що прирівнює дії України до дій Росії, йдеться у матеріалі Financial Times.

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Нова резолюція, підготовлена Україною та Європейським Союзом, повинна була бути винесена на голосування в понеділок на Генеральній Асамблеї ООН.

Вона засуджує вторгнення Росії в Україну, яке триває з лютого 2022 року. Однак США, за інформацією двох чиновників, закликають до відкликання цієї резолюції, наполягаючи на зміні тексту, де йдеться про "трагічну втрату життів" на обох сторонах конфлікту.

Цей крок США стає частиною ширшої зміни позиції Вашингтона щодо конфлікту в Україні, яка викликає занепокоєння серед європейських партнерів. Дипломати ЄС зазначають, що таке формулювання є неприйнятним, оскільки воно намагається замовчати агресію Росії.

Водночас США та Європейський Союз продовжують боротьбу за свої погляди і в рамках G7. Під час вихідних дипломатичні представники групи заможних країн не змогли домовитися про спільну заяву, яка мала б згадати "російську агресію" проти України.

Протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, де США, можливо, підтримають Росію і Китай проти європейської ініціативи на підтримку Києва.

Тим часом Кремль відкрито підтримує зміну підходу Вашингтона до Росії, заявивши, що "вітатиме" переосмислення причин конфлікту, сподіваючись, що це сприятиме його мирному врегулюванню.

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, чим завершились переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Дональд Трамп видав цинічну заяву про переговори. Президент США заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні необхідно проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

Кирило Буданов зробив заяву про завершення конфлікту та мирні переговори без участі України. Керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту, тоді вони будуть ефективні.

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