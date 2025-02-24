США "забанили" проєкт резолюції ГА ООН із засудженням РФ за вторгнення в Україну

Сполучені Штати виступили проти висунення іншої резолюції з цього питання.

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США не підтримують українську редакцію резолюції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 24-та ОМБр

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Сполучені Штати виступили проти висування іншої резолюції

Вашингтон не підтримує українську резолюцію щодо деескалації

Сполучені Штати Америки не підтримують українську резолюцію щодо деескалації ситуації в Україні та із засудженням вторгнення РФ, пославшись на необхідність якнайшвидшого встановлення миру.

"Резолюція зосереджена на одній простій ідеї - припиненні війни. Шлях до миру можливий, заявила", - заявила тимчасовий повірений у справах США при ООН Дороті Ші.

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За її словами, Сполучені Штати виступили проти висунення іншої резолюції з цього питання.

"І тому ми не можемо підтримати резолюцію України, і ми закликаємо її відкликати на користь рішучої заяви, яка зобов'язує нас припинити війну і працювати над тривалим миром. Сполучені Штати також просять Генеральну асамблею вжити заходів щодо запропонованої Сполученими Штатами резолюції негайно після розгляду резолюції, розробленої Україною", - сказала представниця США.

За її словами, "у цю третю річницю нам потрібна резолюція, що відзначає зобов'язання всіх держав-членів ООН остаточно покласти край війні".

"Наш проєкт закликає якнайшвидше припинити конфлікт і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією. Це те, що зараз необхідно, і ми закликаємо всі країни-члени, включно з Україною та Росією, приєднатися до нас у цих зусиллях. Проста історична заява Генеральної асамблеї, яка дивиться вперед, а не назад", - заявила вона.

Дивіться відео - США не підтримали український варіант резолюції в ГА ООН:

/ Скриншот

Що передувало

Як повідомлялося, раніше США запропонували власний проєкт резолюції з нагоди третьої річниці вторгнення РФ в Україну, який посол Росії в ООН Василь Небензя назвав "хорошим кроком". Він також заявив, що якщо до неї буде ухвалено російську поправку, то Москва проголосує за її підтримку.

Генеральна асамблея ООН зібралася в понеділок, щоб проголосувати за текст резолюції, який закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного врегулювання згідно з основоположним Статутом ООН і міжнародним правом. Текст українського проєкту резолюції було розроблено за участю Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп хоче відкликати резолюцію ООН про агресію Росії. Адміністрація Дональда Трампа намагається заблокувати резолюцію, яку Україна і ЄС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про переговори. Президент США заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні необхідно проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

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Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

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