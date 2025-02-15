США приготували Лукашенку спеціальну угоду: у ЗМІ розкрили, як це вплине на Кремль

Чиновник називає американську політику щодо Білорусі "частиною більш широкого американського підходу до Росії".

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США готують Лукашенку угоду / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Угода з Білоруссю дасть США додаткові важелі впливу на РФ

Трамп хоче ослабити вплив Кремля на Лукашенка

Сполучені Штати, ймовірно, готують "велику угоду" із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Йому пропонують послаблення санкцій в обмін на "перепочинок поза орбітою Росії".

У цьому контексті видання The New York Times, згадує поїздку заступника помічника держсекретаря США у Європі Кріса Сміта до Білорусі, результатом якої стало звільнення із ув'язнення журналіста-фрілансера білоруської редакції "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика, активістку Олену Мовшук та громадянина США, ім'я якого невідоме.

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Під час цієї поїздки Сміт у столиці Білорусі зустрівся з Лукашенком та головою КДБ країни Іваном Тертелем. Пізніше він розповів, що білоруський диктатор може випустити на свободу "безліч політв'язнів", серед яких багато відомих публічних осіб.

У відповідь на послаблення у Білорусі репресій США знімуть частину своїх санкцій, наприклад, щодо банків Білорусі та експорту калійних добрив, стверджують співрозмовники NYT.

Іншою метою можливої угоди стане надання Лукашенку "перепочинку поза орбітою Росії", додають у виданні. Переговори з союзниками США щодо послаблення санкцій щодо Білорусі Сміт розпочав ще 2024 року.

Колишній голова служби зовнішньої розвідки Польщі Петро Кравчик, який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням впливу Кремля на Лукашенка, називає американську політику щодо Білорусі "частиною більш широкого американського підходу до Росії".

На його думку, угода з Білоруссю дасть США додаткові важелі впливу на РФ, щоб там зрозуміли, "що мають бути уважнішими до американських аргументів".

Співпраця РФ та Білорусі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики вважають, що РФ завершує анексію Білорусі. Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень РФ у Білорусі вже створює загрози для Заходу. Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера.

Білоруський диктатор Лукашенко оголосив про розміщення ядерки в Білорусі та назвав Путіну умову. Він заявив, що привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він шукає полігон для розміщення ракетного комплексу Орешник. Також Лукашенко висунув умову Путіну.

Стало відомо, що країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі. Литва, Латвія та Естонія від’єдналися від енергетичної системи країни-агресорки Росії і Білорусі. Країни Балтії планували зробити це від 2017 року. Російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

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