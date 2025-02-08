Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

Припинивши свою енергетичну залежність від РФ, країни Балтії позбавили агресора можливості використовувати енергію як зброю проти них, сказав глава МЗС Естонії.

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Країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Коротко:

Країни Балтії 8 лютого від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

Так вони позбавили РФ можливості використовувати енергію як зброю проти них, сказав глава МЗС Естонії

Литва, Латвія та Естонія від’єдналися від енергетичної системи країни-агресорки Росії і Білорусі. Країни Балтії планували зробити це від 2017 року.

Енергетичне сполучення було перекрите вранці в суботу, 8 лютого. Про це повідомило LSM.

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Енергосистема країн Балтії у найближчі години буде працювати автономно. До кінця дня 9 лютого вона підʼєднається до Європейської енергетичної системи.

Процес переходу, як очікується, буде непомітним для споживачів. Проте мешканцям країн рекомендували потурбуватися наперед, щоб їхні телефони і ноутбуки були зарядженими, на випадок малоймовірних перебоїв зі світлом.

"Припинивши енергетичну залежність країн Балтії від Росії, ми позбавимо агресора можливості використовувати енергію як зброю проти нас", — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Через це від’єднання російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

Як повідомляв раніше Главред, Буданов назвав умову військової загрози Росії країнам Балтії. Потенційна загроза з боку Росії таким країнам, як Латвія, Литва та Естонія, зберігається, сказав керівник військової розвідки України Кирило Буданов.

Нагадаємо, як раніше повідомляло видання Welt, Путін розпочав "тіньову" війну – Росія атакує, над Європою нависла загроза. Попри великі проблеми всередині країни та повільне просування в Україні у Кремлі не відмовляються від планів захопити Європу.

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