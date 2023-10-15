США підняли третій літак у напрямку Криму: в Мережі дізналися подробиці

США у рамках НАТО застосували третій за рахунком літак для стеження за окупованими військами агресора Росії на півдні України. Американці підключили розвідник Lockheed EP-3e Aries II.
Як повідомляє Кримський вітер, портал моніторингу польотів Flightradar зафіксував третій борт, який проводить стеження за російськими окупаційними військами на півдні України. Йдеться про літак-розвідник Lockheed EP-3e Aries II з позивним FE45.
Вказується, що виліт літака був з авіабази Чаніа на острові Крит – орієнтовно об 11:50 за Києвом.
Flightradar зафіксував розвідник НАТО в напрямку Криму
Після цього борт помітили у повітряному просторі Румунії.
"EP - 3Е є стандартним літаком радіоелектронної розвідки великого радіусу дії авіації ВМС США", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про те, що США підняли авіацію в напрямку Криму. З баз НАТО злетіли два літаки - Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650, які проводили розвідувальні заходи, перебуваючи біля узбережжя Румунії.
Війна за Крим
Військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна зможе вийти до Криму навесні тільки у тому випадку, якщо значним чином збільшить виробництво своєї зброї, а Захід надасть більше потрібних озброєнь. В іншому випадку навесні 2024-го року Києву можуть спробувати нав'язати "Мінськ-3".
У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет в Криму. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, армія України продовжує завдавати ударів по російських окупантах, щоб перерізати їхній так званий коридор на Кримський півострів.
7 жовтня ЗСУ вдарили по військах Росії в захопленому Джанкої. Інформацію підтвердили в ГУР Міноборони. За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, росіяни зазнали втрат.
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