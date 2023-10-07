Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

Без Криму Чорноморський флот буде нежиттєздатний, а можливості Кремля в регіоні - обмежені.

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Українські атаки змусили Росію передислокувати Чорноморський флот / Колаж: Главред, фото: flot.com, pixabay.com

Україна настільки сильно вдарила по російському Чорноморському флоту, що Москва виводить більшу його частину з тимчасово окупованого Криму, дозволяючи Києву знову відкрити свої порти для зернових суден попри погрози Росії про блокаду. Про це пише видання Politico.

"На сьогоднішній день Росія розпорошує свій флот, побоюючись нових нападів на свої кораблі. Частина підрозділів перебазується в порт Новоросійськ. Вони намагаються не відвідувати Севастополь так часто, тому що більше не почуваються там у безпеці", — сказав виданню офіційний представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

За останні тижні Україна провела серію ретельно спланованих атак на флот і частину його життєво важливої інфраструктури: знищила ключові системи ППО, висадила десант в Криму і завдала удару по базі флоту в Севастополі. В результаті був серйозно пошкоджений підводний човен і ракетоносець, а також виведений з ладу сухий док флоту.

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Переломним моментом став ракетний обстріл штабу флоту РФ у центрі Севастополя.

Українські сили також контролюють бурові установки в Чорному морі, а також острів Зміїний.

"Це зробило Військово-морські операції в західній частині Чорного моря небезпечними для Росії, дозволяючи суднам із зерном заходити в українські порти з набагато меншим страхом бути зупиненими і взятими на абордаж росіянами", - пише автор статті.

"Зараз кораблі й катери Чорноморського флоту РФ фактично не ходять в напрямку територіального моря України. Час від часу вони з'являються на узбережжі Криму, але не ближче. Вони не наважуються вийти за межі півострова Тарханкут", — заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські військові кораблі були відкинуті щонайменше на 100 морських миль від узбережжя, контрольованого Україною.

Це дозволило Києву відновити експорт зерна з трьох чорноморських портів, відкривши маршрут, який Кремль намагався заблокувати після виходу із зернової угоди, укладеної під егідою ООН.

Представник командування ЗСУ "Південь" на умовах анонімності повідомив, що українські військові нарахували щонайменше 10 кораблів російського Чорноморського флоту, які раніше базувалися в Криму, а тепер перемістилися в порт Новоросійськ.

Втім, хоча вантажні судна знову ходять в українські порти, загроза ще не минула. Російські літаки все ще літають над морем, окупанти часто бомблять острів Зміїний та атакують за допомогою дронів міста і селища на Чорноморському узбережжі України.

Як повідомляє британська розвідка, існує також небезпека того, що країна-агресор Росія може замінувати морські шляхи.

"На даний момент ситуація на Чорному морі є скрутною для Кремля, оскільки його друга за величиною військово-морська сила була принижена країною, у якої майже немає військово-морського флоту", - пише видання.

Чорноморський флот був "яблуком розбрату" між Україною та Росією з моменту розпаду Радянського Союзу. У Москви була особлива домовленість з Києвом про продовження базування флоту в Севастополі, і стурбованість з приводу цих прав на базування була однією з причин, за якими президент Росії Володимир Путін почав свою незаконну анексію Криму в 2014 році.

Виклик флоту також ставить під загрозу утримання Росією Криму, вважає український військовий експерт Володимир Заблоцький. За його словами, без Криму цей флот буде нежиттєздатний, а можливості Кремля в регіоні - обмежені.

"Такі стратегічні наслідки нашої майбутньої деокупації півострова. Саме флот забезпечує логістику російських сил на цьому напрямку. І ключ до цього — володіння Севастополем", - сказав він.

Ситуація в Чорному морі

Після удару по ВДК "Мінськ" і підводному човну "Ростов-на-Дону" армія України 22 вересня вразила штаб Чорноморського флоту російських окупантів у захопленому Севастополі. Будівля штабу ЧФ РФ фактично зруйнована.

Росія через загрозу ударів з боку ЗСУ перекинула 14 кораблів до Новоросійська. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту в Чорному морі.

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