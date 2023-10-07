УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

Анна Ярославська
7 жовтня 2023, 13:28 оновлено 7 жовтня, 13:41
Без Криму Чорноморський флот буде нежиттєздатний, а можливості Кремля в регіоні - обмежені.
Черномоський флот РФ, Севастополь
Українські атаки змусили Росію передислокувати Чорноморський флот / Колаж: Главред, фото: flot.com, pixabay.com

Україна настільки сильно вдарила по російському Чорноморському флоту, що Москва виводить більшу його частину з тимчасово окупованого Криму, дозволяючи Києву знову відкрити свої порти для зернових суден попри погрози Росії про блокаду. Про це пише видання Politico.

"На сьогоднішній день Росія розпорошує свій флот, побоюючись нових нападів на свої кораблі. Частина підрозділів перебазується в порт Новоросійськ. Вони намагаються не відвідувати Севастополь так часто, тому що більше не почуваються там у безпеці", — сказав виданню офіційний представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

За останні тижні Україна провела серію ретельно спланованих атак на флот і частину його життєво важливої інфраструктури: знищила ключові системи ППО, висадила десант в Криму і завдала удару по базі флоту в Севастополі. В результаті був серйозно пошкоджений підводний човен і ракетоносець, а також виведений з ладу сухий док флоту.

відео дня

Переломним моментом став ракетний обстріл штабу флоту РФ у центрі Севастополя.

Українські сили також контролюють бурові установки в Чорному морі, а також острів Зміїний.

"Це зробило Військово-морські операції в західній частині Чорного моря небезпечними для Росії, дозволяючи суднам із зерном заходити в українські порти з набагато меншим страхом бути зупиненими і взятими на абордаж росіянами", - пише автор статті.

"Зараз кораблі й катери Чорноморського флоту РФ фактично не ходять в напрямку територіального моря України. Час від часу вони з'являються на узбережжі Криму, але не ближче. Вони не наважуються вийти за межі півострова Тарханкут", — заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські військові кораблі були відкинуті щонайменше на 100 морських миль від узбережжя, контрольованого Україною.

Це дозволило Києву відновити експорт зерна з трьох чорноморських портів, відкривши маршрут, який Кремль намагався заблокувати після виходу із зернової угоди, укладеної під егідою ООН.

Представник командування ЗСУ "Південь" на умовах анонімності повідомив, що українські військові нарахували щонайменше 10 кораблів російського Чорноморського флоту, які раніше базувалися в Криму, а тепер перемістилися в порт Новоросійськ.

Втім, хоча вантажні судна знову ходять в українські порти, загроза ще не минула. Російські літаки все ще літають над морем, окупанти часто бомблять острів Зміїний та атакують за допомогою дронів міста і селища на Чорноморському узбережжі України.

Як повідомляє британська розвідка, існує також небезпека того, що країна-агресор Росія може замінувати морські шляхи.

"На даний момент ситуація на Чорному морі є скрутною для Кремля, оскільки його друга за величиною військово-морська сила була принижена країною, у якої майже немає військово-морського флоту", - пише видання.

Чорноморський флот був "яблуком розбрату" між Україною та Росією з моменту розпаду Радянського Союзу. У Москви була особлива домовленість з Києвом про продовження базування флоту в Севастополі, і стурбованість з приводу цих прав на базування була однією з причин, за якими президент Росії Володимир Путін почав свою незаконну анексію Криму в 2014 році.

Виклик флоту також ставить під загрозу утримання Росією Криму, вважає український військовий експерт Володимир Заблоцький. За його словами, без Криму цей флот буде нежиттєздатний, а можливості Кремля в регіоні - обмежені.

"Такі стратегічні наслідки нашої майбутньої деокупації півострова. Саме флот забезпечує логістику російських сил на цьому напрямку. І ключ до цього — володіння Севастополем", - сказав він.

Ситуація в Чорному морі

Після удару по ВДК "Мінськ" і підводному човну "Ростов-на-Дону" армія України 22 вересня вразила штаб Чорноморського флоту російських окупантів у захопленому Севастополі. Будівля штабу ЧФ РФ фактично зруйнована.

Росія через загрозу ударів з боку ЗСУ перекинула 14 кораблів до Новоросійська. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту в Чорному морі.

Інші новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорноморський флот чорноморський флот РФ новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

13:49 Україна
Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

13:28 Україна
Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

12:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:34

Кошики будуть повними за лічені години: як швидко ростуть різні гриби після дощу

13:51

Зірка Жіночого кварталу натякнула на стосунки з відомим співаком

13:49

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

13:29

Росія обстріляла ще одне мирне село: є загиблі і постраждалі

13:28

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:00

Підліток залоскотав Кейт Мідлтон: момент потрапив на відеоВідео

12:47

Заклеювати не потрібно: майстер на всі руки показав, що робити, якщо тягне з пластикових вікон

12:35

Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

12:17

Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

Реклама
11:57

Місячний календар 8 жовтня 2023: сила Місяця віщує дуже вдалий день на роботі

11:57

"Знову буде насильство": Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні

11:31

ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів: Ізраїль заявив про початок війниВідео

10:42

РФ збирає сили й націлюється на захоплення великого міста України – експерт

10:41

У Білорусі перевіряють бойову готовність: у ЗСУ відповіли, чи є загроза для України

10:37

День ангела 8 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

10:05

Росія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - ЗолотарьовЕксклюзив

09:51

Захисники України за добу серйозно просунулися вперед: у ЗСУ розкрили деталі

09:50

РФ б'є "специфічними ракетами": українцям назвали цілі ворожих ударів

09:17

Гороскоп на завтра 8 жовтня 2023: Скорпіону - гості, Близнюкам - конкуренція з другом

09:06

У Мережу потрапило фото "Привида Києва" в кабіні винищувача F-16

Реклама
08:43

ЗСУ відсувають лінію фронту: просуваються вперед на двох напрямках – ISW

08:22

Путін відкрито заявив про тривалу війнуПогляд

08:20

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн - Reuters

08:17

Від такої закуски неможливо набрати вагу: рецепт дивовижного рулету з тунцем та крем-сиром

07:44

Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і портФото

06:55

Лише одиниці знайдуть цифру 5 серед 3 за 10 секунд: надзвичайна загадка для найуважніших

06:35

Чому не можна плутати слова "любити" і "кохати": Авраменко пояснив різницюВідео

06:10

Путін погрожує Україні відразу за кількома напрямкамиПогляд

05:00

Для чого миють підлоги з содою: спосіб, який відмиє їх до блиску

03:30

"У РФ будуть проблеми": експерт назвав сценарій повного знищення Кримського мосту

02:50

Новий виклик для Сил оборони: у ЗСУ повідомили про вплив холоду на бойові дії

02:20

Що буде з курсом гривні до кінця 2024 року: названо три можливі сценарії

01:35

Експерт пояснив, чи загрожує країнам Європи прихід до влади проросійських сил

00:33

"Coca-Cola купує українських дітей на органи": в РФ видали нереальну маячню

00:20

Як смачно засолити сало, щоб було м'яке: ви будете здивовані смаком

00:11

У критичному стані: українського музиканта поранили на війні

06 жовтня, п'ятниця
23:27

Померла мати скандального дуету Anna Maria, яка отримала медаль "за повернення Криму" Росії

23:13

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'юФото

22:52

"Жирні" фото: Дженніфер Лопес з чоловіком "підловили" на парковці за "забороненим"

22:14

"Поки не одумаються": у Криму "грізно покарали" США і висунули їм "ультиматум"Відео

Реклама
21:58

У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових похованьФото

21:12

Енергосистема України ослаблена, відновити стійкість не вдалося - Reuters

20:59

Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

20:58

Росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам

20:01

"Дружній вогонь": російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

19:58

Пригожин і ПВК Вагнер готували у Молдові переворот: Санду розповіла деталі

19:30

Вдарить +3 і увірветься лютий вітер: синоптики оголосили штормове попередження

19:10

Російські пропагандисти починають істерично відповідати за удар по ХарковуПогляд

18:59

В ЄС розкрили, чи готова енергосистема України "пережити" зиму - Reuters

18:58

Одні воюють, інші - вночі п'ють: в Україні хочуть карати за нічні вечірки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти