США підняли авіацію в напрямку Криму: у Мережі дізналися деталі

Міністерство оборони США проводить повітряну розвідку в напрямку територій окупованого агресором Росією Криму та інших південних областей України. Американці підняли свої бойові літаки з баз НАТО.
Як повідомляє Кримський вітер, портал моніторингу авіаперельотів Flightradar встановив, що розвідувальні заходи проводять американські літаки Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії.
Зокрема, вказується, що Boeing P-8A Poseidon злетів з бази НАТО в Сицилії о 16:59.
"З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60", - також уточнюється в повідомленні.
Підкреслюється, що західний світ після повномасштабного нападу агресора Росії на Україну ділиться з Києвом розвідувальними даними "в режимі реального часу".
НАТО веде розвідку в напрямку Криму
Битва за Крим
Україна зможе вийти до Криму навесні, якщо Київ і Захід серйозно посилять українську армію, вважає азербайджанський військовий оглядач Агіль Рустамзаде. За його словами, потрібна не нова мобілізація, а значне збільшення виробництва вітчизняної зброї, що допоможе переломити ситуацію на полі бою.
У ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет в Криму. За словами заступника начальника військової розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, ЗСУ продовжують бити по ворожих об'єктах, щоб перерізати "суходільний коридор" окупантів до захопленого Криму.
ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Джанкої 7 жовтня. Удар підтвердили у Головному управлінні військової розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що окупанти зазнали втрат.
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