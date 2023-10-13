США підняли авіацію в напрямку Криму: у Мережі дізналися деталі

Маневри проводять два американські літаки - Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650, повітряні судна підняті з баз Північноатлантичного альянсу.

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У напрямку Криму полетіла авіація США для розвідки ситуації - Мережа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністерство оборони США проводить повітряну розвідку в напрямку територій окупованого агресором Росією Криму та інших південних областей України. Американці підняли свої бойові літаки з баз НАТО.

Як повідомляє Кримський вітер, портал моніторингу авіаперельотів Flightradar встановив, що розвідувальні заходи проводять американські літаки Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії.

Зокрема, вказується, що Boeing P-8A Poseidon злетів з бази НАТО в Сицилії о 16:59.

відео дня

"З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60", - також уточнюється в повідомленні.

Підкреслюється, що західний світ після повномасштабного нападу агресора Росії на Україну ділиться з Києвом розвідувальними даними "в режимі реального часу".

НАТО веде розвідку в напрямку Криму

Bombardier Challenger 650 полетів у напрямку Криму / Flightradar

США відправили Boeing P-8A Poseidon у бік півдня України / Flightradar

Битва за Крим

Україна зможе вийти до Криму навесні, якщо Київ і Захід серйозно посилять українську армію, вважає азербайджанський військовий оглядач Агіль Рустамзаде. За його словами, потрібна не нова мобілізація, а значне збільшення виробництва вітчизняної зброї, що допоможе переломити ситуацію на полі бою.

У ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет в Криму. За словами заступника начальника військової розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, ЗСУ продовжують бити по ворожих об'єктах, щоб перерізати "суходільний коридор" окупантів до захопленого Криму.

ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Джанкої 7 жовтня. Удар підтвердили у Головному управлінні військової розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що окупанти зазнали втрат.

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