"Україна не зможе вийти до Криму до весни": аналітик сказав, що потрібно змінити

Перспективи виходу ЗСУ до Азовського моря або Криму зараз туманні. Для руху вперед Україна разом із західними партнерами повинна посилити свою армію.

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Перспективи виходу ЗСУ до Азовського моря або Криму зараз туманні, вважаэ Рустамзаде/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Україна ще не перейшла на військові рейки, а західні партнери частково підвели українців, не передавши їм необхідні ресурси в достатніх обсягах. Тому в української армії зараз недостатньо сил для того, щоб перерізати "суходільний коридор" до окупованого Криму або вийти до Азовського моря без величезних втрат.

Якщо ситуація не зміниться, то до весни українські військові не зможуть вийти до Криму. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду.

"Україна не перейшла на військові рейки, вас частково підвели і західні партнери, які не передали необхідні ресурси в достатніх обсягах. Такі фактори визначили підсумок цієї контрнаступальної операції, про подібний сценарій я попереджав ще в квітні. Перспективи виходу української армії до Азовського моря або Криму зараз досить туманні. Російська армія встигла заповнити свої втрати", – зазначив Рустамзаде.

У той же час російська окупаційна армія встигла заповнити свої втрати. Загарбники не змогли знайти додаткові артилерійські засоби, але залучили живу силу і збільшили кількість оборонних рубежів.

Щоб ситуація з міцністю української армії покращилася, Україні потрібно докласти більше зусиль, збільшити фінансування сектора оборони і збільшити необхідні виробництва. Тоді і збільшаться можливості Сил оборони України. Без цього вийти до Криму буде важко.

"Втім, можливий і інший сценарій, який передбачає посилення Україною і західними партнерами української армії до початку весняної операції. І мова йде не про лінійні методи, такі як мобілізація – воювати потрібно якістю, а не кількістю. От тоді ви зможете вийти до Криму", – зазначив аналітик.

За його словами, у нинішніх умовах армії України навряд чи вдасться перерізати "суходільний коридор" до Криму або вийти до Азовського моря без величезних втрат. Максимальним результатом у такій ситуації може бути вихід на відстань, яка дозволить тримати "суходільний коридор" під вогневим контролем. Для більших результатів не вистачить ресурсів – артилерії, боєприпасів і вогневих засобів ураження.

"Але завжди є ймовірність, що вам передали дуже багато "ласощів" і завтра-післязавтра ви зможете чогось досягти. Наприклад, можуть передати величезну партію в 200-300 тисяч боєприпасів і нові самохідні артилерійські установки. І тоді на якій-небудь ділянці війська зможуть створити зону ефективного вогневого контролю і просунутися вперед", – зазначив аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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