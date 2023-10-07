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"Важке завдання": армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів

Юлія Куришко
7 жовтня 2023, 18:28 оновлено 7 жовтня, 18:47
Ексрадник держсекретаря США вважає, що витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу - це дуже складне завдання.
'Важке завдання': армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів
Як ЗСУ можуть звільнити Крим / колаж: Главред, фото: УНІАН, 33 окрема механізована бригада

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайз розповів, що Україна рухається на шляху до звільнення Криму, утім, це є важким завданням.

Як зазначив він на телеканалі "Еспресо", щоб витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу - це дуже складне завдання для ЗСУ.

"Але у Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою ATACMS, інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту", - розповів він.

відео дня

Він припускає, цілком ймовірним сценарій, при якому Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових.

"Це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України", - підкреслив Брайз.

Звільнення Криму

Нагадаємо, що спецпризначенці висадилися в Криму і вдарили по окупантах. У у Головному управлінні розвідки показали відео, як проходила операція на території тимчасово окупованого Криму. Було нанесене вогневе ураження по загарбниках.

Росія терміново виводить свої судна з Криму. В Інституті вивчення війни зазначили, що російські військові перекинули із Севастополя до Новоросійська щонайменше 10 суден, щоб сховати від ударів ЗСУ.

Експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим. Огризко зазначив, що обставини звільнення Криму дуже прості - якщо сили оборони України відріжуть Крим від постачань із Росії.

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