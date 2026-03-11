Рус
Читати російською
Саудівська Аравія хоче купити українські дрони на мільйони доларів - WSJ

Віталій Кірсанов
11 березня 2026, 12:15
Ер-Ріяд обговорює можливість закупівлі в України систем радіоелектронної боротьби.
Саудівська Аравія розглядає можливість придбання українських дронів
Саудівська Аравія розглядає можливість придбання українських дронів / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Потенційна угода може оцінюватися в мільйони доларів
  • Остаточна угода між сторонами поки не підписана

Саудівська Аравія веде переговори з Україною про придбання великої партії дронів-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту від іранських ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, потенційна угода може оцінюватися в мільйони доларів. Однак остаточна угода між сторонами поки не підписана.

Також, як зазначається, Ер-Ріяд обговорює можливість закупівлі в України систем радіоелектронної боротьби.

Інтерес до українських розробок виявляють і інші держави Перської затоки. Зокрема, представники Катару вже відвідували Україну, щоб вивчити технології протидії безпілотникам.

За інформацією WSJ, українська система протидії дронам не обмежується тільки ракетними засобами ППО. До неї входять і так звані дрони-перехоплювачі, які здатні знищувати ворожі безпілотники, врізаючись в них або підриваючись поруч.

Крім того, Україна активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, які пригнічують сигнали управління і навігації дронів противника.

Війна в Ірані - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Україна направила безпілотники-перехоплювачі і групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

