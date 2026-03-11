Саудівська Аравія хоче купити українські дрони на мільйони доларів - WSJ

Ер-Ріяд обговорює можливість закупівлі в України систем радіоелектронної боротьби.

Саудівська Аравія розглядає можливість придбання українських дронів

Коротко:

Потенційна угода може оцінюватися в мільйони доларів

Остаточна угода між сторонами поки не підписана

Саудівська Аравія веде переговори з Україною про придбання великої партії дронів-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту від іранських ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, потенційна угода може оцінюватися в мільйони доларів. Однак остаточна угода між сторонами поки не підписана.

Також, як зазначається, Ер-Ріяд обговорює можливість закупівлі в України систем радіоелектронної боротьби.

Інтерес до українських розробок виявляють і інші держави Перської затоки. Зокрема, представники Катару вже відвідували Україну, щоб вивчити технології протидії безпілотникам.

За інформацією WSJ, українська система протидії дронам не обмежується тільки ракетними засобами ППО. До неї входять і так звані дрони-перехоплювачі, які здатні знищувати ворожі безпілотники, врізаючись в них або підриваючись поруч.

Крім того, Україна активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, які пригнічують сигнали управління і навігації дронів противника.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Україна направила безпілотники-перехоплювачі і групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

