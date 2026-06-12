П’яний працівник і утримання людей з інвалідністю: скандал в Тернопільському ТЦК

Лубінець розповів, що в ТЦК утримували близько 28 осіб.

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Скандал у Тернопільському ТЦК / колаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Ключові тези:

У Тернопільському ТЦК перебували люди з інвалідністю та психічними розладами

Команда омбудсмена домоглася їхнього звільнення

Частина утримуваних заявила про порушення прав

У Тернопільському ТЦК та СП утримуються люди з психічними розладами та інвалідністю. П'ятеро з них вже вдалося звільнити. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні - вона була потрібна ще вчора", - написав він. відео дня

Завдяки втручанню команди омбудсмена було негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації.

Зазначається, що під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

"Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", - наголосив омбудсмен.

За його словами, під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК.

Він додав, що усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво.

Лубінець також розповів, що серед тих, кого звільнили після перевірки, - чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

"За результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому", - підсумував омбудсмен.

Людей утримували в ТЦК / фото: facebook.com/dmytro.lubinets

ТЦК можуть розформувати

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська заявляла, що в Україні можуть розформувати ТЦК та СП.

За її словами, Міністерство оборони не хоче бачити цю структуру у такому вигляді, якою вона є сьогодні.

"Команда Михайла (Федорова, міністра оборони України - ред.) точно розуміє, що вони більше в такій формі ТЦК не хочуть бачити ... Підхід брати всіх підряд на вулиці, частина людей мала відстрочки чи бронювання, але в них були заломлені руки в бусі - це має припинитися", - наголосила вона.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

ТЦК - останні новини

Як повідомляв Главред, на Черкащині конфлікт між працівниками РТЦК та місцевими підприємцями завершився стріляниною та залученням поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження, а в обласному ТЦК триває службове розслідування інциденту.

У Національній поліції Черкаської області також спростували повідомлення про нібито набір неповнолітніх на літню практику у ТЦК та СП. Правоохоронці наголосили, що залучення школярів до служби не відбувається, і закликали не поширювати дезінформацію.

У Тернополі правоохоронці розслідують смерть чоловіка, тіло якого знайшли у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування. Поліцейські встановлюють обставини події.

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Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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