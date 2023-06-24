"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

Євген Пригожин заявив про те, що не хоче, щоб РФ жила далі "в корупції і обмані".

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Євген Пригожин відмовився підкорятися Володимиру Путіну / Колаж: Главред, скріншот

Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про те, що не збирається підкорятися наказам диктатора Володимира Путіна і ніхто з його бійців не прийде з повинною на вимогу президента РФ.

"З приводу зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали і воюємо. Всі бійці ПВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії..." — заявив він у своєму аудіозверненні.

Ватажок ПВК Вагнера нагадав, що коли їм говорили, що треба воювати з Україною - вони йшли і воювали.

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"Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось йде на Москву", - додав Пригожин.

Крім того, повстанці з ПВК "Вагнер" вже прокоментували недавнє відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який назвав повстання Пригожина "зрадою" і "ударом в спину".

Вагнерівці заявили, що Путін зробив неправильний вибір. Повідомлення розміщено в Telegram-каналі, афілійованому з ПВК "Вагнер".

"Пипа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення в Telegram AP Wagner / t.me/s/apwagner

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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