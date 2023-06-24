УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

Олексій Тесля
24 червня 2023, 13:12 оновлено 24 червня, 13:28
316
Євген Пригожин заявив про те, що не хоче, щоб РФ жила далі "в корупції і обмані".
Путін пригожин
Євген Пригожин відмовився підкорятися Володимиру Путіну / Колаж: Главред, скріншот

Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про те, що не збирається підкорятися наказам диктатора Володимира Путіна і ніхто з його бійців не прийде з повинною на вимогу президента РФ.

"З приводу зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали і воюємо. Всі бійці ПВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії..." — заявив він у своєму аудіозверненні.

Ватажок ПВК Вагнера нагадав, що коли їм говорили, що треба воювати з Україною - вони йшли і воювали.

відео дня

"Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось йде на Москву", - додав Пригожин.

Крім того, повстанці з ПВК "Вагнер" вже прокоментували недавнє відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який назвав повстання Пригожина "зрадою" і "ударом в спину".

Вагнерівці заявили, що Путін зробив неправильний вибір. Повідомлення розміщено в Telegram-каналі, афілійованому з ПВК "Вагнер".

"Пипа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент", — йдеться в повідомленні.

Screenshot
Повідомлення в Telegram AP Wagner / t.me/s/apwagner

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер громадянська війна в Росії
Реклама

Головне за день

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:12 Світ
Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

13:01 Політика
Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:20 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:39

Колона танків "пригожинців" мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниє

13:12

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:01

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

12:52

Що відбувається з організмом людини, яка постійно їсть сир

12:46

Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиціВночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
12:45

Підключається Білорусь: білоруський військовий закликав армію зробити правильний вибірВідео

12:20

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:19

Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армієюВідео

12:17

Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британія

Реклама
12:05

Чоловік Наташі Корольової Тарзан з ганьбою втратив роботу в РФ

12:03

"Обіцяла батюшці не матюкатися": путіністка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

11:46

Що потрібно зробити 25 червня перед сном, щоб стати багатшим: прикмети і заборони дня

11:38

Запахло смаженим: Лукашенко екстрено вивіз сім'ю в турецький Бодрум

11:36

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

11:35

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

11:01

Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

10:58

ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

10:50

"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

Реклама
10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - технікаВідео

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:59

Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

09:32

Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід "вагнерів" у Воронеж

09:27

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

08:52

У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовикиВідео

08:38

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:13

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війнуВідео

07:32

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танкиВідео

07:00

День НЛО: 5 небанальних фільмів про прибульців, що підкорять навіть скептиківВідео

06:20

Чого домоглася Москва ядерним шантажемПогляд

04:00

Яке свято 24 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:18

Держпереворот Пригожина - не інсценування і не "договірняк"Погляд

03:10

Сприймають близько до серця: п'ять знаків зодіаку, які надто вразливі

02:40

"Вагнер" входить в Ростов": Пригожин - про держпереворот в РФВідео

02:35

"Всередині Кремля щось іскрить": Сотник розповів про наближення хаосу в РФВідео

02:20

Євген Карась. Що відбувається на Росії?Відеоблоги

02:05

Як і з чим є сало: несподівана відповідь, про яку мало хто здогадується

01:35

Путінські генерали благають Пригожина зупинитися, а він погрожує трибуналомВідео

01:35

Черник пояснив, коли настане зручний момент для удару по Кримському мосту

Реклама
01:07

Купа військової техніки і вий сирен: у Москві почалася паніка, підняли силовиків

00:47

"Наші соратники, готуйтеся!": в ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина

00:45

Після демаршу Пригожина війна закінчиться раптово, Путіна відсторонять – ЖдановЕксклюзив

00:44

На Росії захейтили Собчак за фото у вишиванці

00:35

"З днем молоді": Кремль зганьбився зверненням Путіна, поки Пригожин захоплює РФ

00:31

Війна в Україні буде забута, попереду - війна за РосіюПогляд

23 червня, п'ятниця
23:50

Тендітна диктатура Путіна впала, найважче ми пережили - Буданов

23:35

Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ: усі подробиці

23:35

Як почалася громадянська війна в РФ: перші заяви Євгена Пригожина

23:27

"Шойгу буде повішений на Красній площі" - Пригожин

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти